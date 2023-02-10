Знает не каждый водитель: как правильно сидеть за рулем авто

Правильную посадку за рулем автомобиля преподают в каждой автошколе. Но многие водители пренебрегают этими правилами и сидят так, как им кажется удобнее. Что впоследствии приводит к боли в шее, плечах или пояснице. Поэтому важно время от времени напоминать себе, как правильно сидеть за рулем.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных правилах посадки водителя. Они универсальны для всех типов сидений и спасут вас от физического дискомфорта во время длительной поездки.

Угол наклона важен

Если вы слишком сильно откинетесь за рулем назад, вы усилите нагрузку на шею и плечи. А прямая посадка не понравится пояснице. Поэтому угол между сиденьем и спинкой кресла должен быть примерно 100-110 градусов. Так вам будет комфортнее всего. При этом давление на спину должно быть равномерным по всей площади – от плеч до бедер. Поясничную поддержку, если ее нет в кресле водителя, можно обеспечить с помощью специальной подушки.

Правильная высота

На хорошо отрегулированном сидении уровень глаз водителя должен быть примерно на 8 см выше верхней точки руля. При этом над головой должно оставаться достаточно пространства, а все приборы быть полностью в поле зрения. Колени во время сиденья должны быть слегка согнутыми и не касаться внутренней стороной края кресла, чтобы кровообращение в ногах не нарушалось.

Правильное расстояние

Чтобы рукам было комфортно держать руль, они должны быть не полностью выпрямлены, но и не прижаты к телу. Для этого между рулем и туловищем оставьте около 30 см, руки при этом должны быть согнуты под углом примерно 120 градусов. Запястья должны находиться в свободном положении, даже когда водителю нужно взяться за верхнюю часть руля.

Работа с педалями

Кроме того, что ноги водителя должны располагаться свободно и быть расслабленными, они должны легко работать с педалями. Для этого положение на сиденье должно быть таким, чтобы при полном нажатии на педаль не приходилось отрывать спину от кресла.

Положение подголовника

При резком торможении водитель может получить хлыстовую травму шеи. Она возникает при резком разгибании шейного отдела позвоночника, когда тело по инерции прижимает к креслу. Предотвратить это может расположение подголовника. Он должен быть отрегулирован по середине головы водителя и не выжимать ее вперед.

Ремень безопасности

Ремень безопасности спасает при сильном ударе, если он правильно расположен на туловище. С этой целью он должен проходить от плеча вдоль грудной клетки. И ни в коем случае не находиться на уровне горла – это смертельно опасно. Также натяжение ремня не должно быть слишком тугим, под него должна легко заходить ладонь. Но при этом и не слишком свободным, вот почему его нельзя застегивать поверх теплой верхней одежды. Пуховик во время езды лучше снять или по крайней мере расстегнуть.

Регулировка зеркал

После того, как вы разместите водительское кресло так, чтобы вам было комфортно и безопасно, позаботьтесь о зеркалах заднего вида. Их расположение должно обеспечивать осмотр автомобиля и движения сзади и сбоку от него таким образом, чтобы водителю не пришлось вытягивать шею.

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