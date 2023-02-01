Что означают все жесты регулировщика на дороге: полезная памятка для водителей

В условиях отключения электроэнергии иногда может произойти так, что светофоры на оживленном перекрестке не будут работать. Тогда управлять движением должен выйти полицейский. Так что водителям важно помнить, что означают жесты регулировщика.

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Патрульная полиция Украины опубликовала инструкцию, позволяющую освежить знания тем, кто забыл соответствующий урок со времен обучения в автошколе. Кстати, соответствующую информацию можно найти в пункте 8.8 ПДД, действующих в нашей стране.

Регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам. Руки его разведены в сторону, опущены вниз, или согнута перед грудью правая рука с жезлом (красным диском) влево.

Это означает, что движение запрещено во все стороны. Согласно пункту 8.8 (а) ПДД такое положение приравнивается к красному сигналу светофора.

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая жезл (красный диск), вытянута вперед, по направлению к вам.

Таким образом, полицейский демонстрирует, что движение прямо запрещено, а движение направо – разрешено. Пункт 8.8 (б) ПДД приравнивает соответствующее положение к красному сигналу светофора с зеленой стрелкой вправо.

Регулировщик поднял руку с жезлом вверх. Каким боком он стоит к вам, не имеет значения.

Этот сигнал предупреждает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Регулировщик призывает к вниманию. Автомобили и пешеходы должны как можно скорее покинуть перекресток, но движение транспорта все еще запрещено. Пункт ПДД 8.8 (в) приравнивает такой сигнал к желтому свету.

Регулировщик развернулся к вам левой стороной и держит жезл в вытянутой вперед руке.

Движение по перекрестку разрешено в любом направлении – можно поворачивать направо или налево, двигаться прямо и разворачиваться. Согласно пункту 8.8 (б) ПДД это аналог зеленого сигнала светофора.

Регулировщик стоит к вам правым боком, при этом его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или согнуты и прижаты к груди.

Такой жест позволяет ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов. Как предусматривает пункт 8.8 (а) ПДД, это приравнивается к зеленому свету светофора, но с запретом на левый поворот.

Это основные жесты регулятора, но он может подавать и другие сигналы, понятные и водителям, и пешеходам. Правила дорожного движения также предусматривают, что полицейский, управляющий движением через перекресток, имеет приоритет над сигналами светофора и соответствующими дорожными знаками. Так что, если вы видите его на светофоре, следуйте его подсказкам, а не каким-либо другим сигналам.

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