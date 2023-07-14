Ждем в Украине: на рынок выходит доступный электрокар с возможностями Tesla

Новый MG 4 Extended Range – модификация с увеличенным запасом хода по доступной цене. После одной полной зарядки машина способна проехать 520 км – возможности не хуже Tesla. Ждем новику в Украине.

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Автомобиль рассекретили на официальном сайте MG, где и сообщили о старте продаж на европейском рынке по цене от 40 690 евро. Отличное предложение, если учитывать, что соперники от именитых брендов с похожими возможностями дороже на 10-20 тысяч евро.

К тому же автомобиль получился быстрым. Разгон до 100 км/ч осуществляется за респектабельные 6,5 с благодаря 245-сильной силовой установке.

Модели MG официально продаются в Украине – в том числе и электрические. Поэтому появление в нашей стране нового MG 4 Extended Range с большим запасом хода – вопрос времени. К тому же стандартная Четвертая модель представлена на нашем рынке.

Да и в любом случае украинские автомобилисты интересуются доступными электромобилями. Поэтому новинку будут завозить "серым" импортом и из Китая, и из стран ЕС, как это происходит с моделями Honda, Volkswagen и многими другими.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном электромобиле Ford, который может получить знаменитое имя Fiesta. Новинку разработают совместно с VW.