Ford планирует создать доступный электромобиль: первые детали

Ford хочет создать доступный электромобиль для европейских покупателей. На эту роль годится следующее поколение Fiesta, а техническим партнером выступит Volkswagen со своей платформой MEB.

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InsideEVs со ссылкой на Automotive News Europe и слова главы Ford Europe по легковым автомобилям Мартина Сандера сообщает, что компания видит возможность в возвращении компакта Fiesta в модельную линейку с помощью электричества.

Volkswagen также готовит компактный электрический хэтчбек на платформе MEB с ориентировочной ценой менее 25 000 евро. Известно также о том, что Ford намерен продолжать сотрудничество с немецкой компанией по созданию экологичных транспортных средств. Вероятно, у Ford появится своя вариация модели.

К тому же американский производитель уже модернизировал свои заводы для изготовления электрокаров с использованием компонентов VW.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о причинах, по которым эксплуатировать электромобиль каждый день возможно и вполне удобно.