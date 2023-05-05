За какое нарушение водителя могут арестовать: знают не все

За нарушение ПДД украинским водителям могут грозить большие штрафы. Некоторые правонарушения могут даже привести к более серьезным последствиям, например, к потери водительских прав или административному аресту.

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Часто водителей штрафуют за отсутствие талона обязательного технического контроля. Какая ответственность предусмотрена за это правонарушение – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что проверяют при техническом контроле

Обязательность технического контроля предусмотрена Законом "О дорожном движении". При осмотре проверяют:

состояние систем тормозного управления

состояние системы рулевого управления

внешние световые приборы

состояние шин и колес

уровень светопропускания стекла

при наличии проверяют газобаллонное оборудование

другие элементы, касающиеся безопасности движения

В заключении устанавливается пригодность к эксплуатации транспортного средства или невозможность его эксплуатации.

Куда обращаться и какие документы нужны

Для украинских водителей нет никаких ограничений касаемо выбора исполнителя технического контроля. Постановлением Кабмина № 137 от 30.01.2012 установлено, что не допускаются ограничения по выбору исполнителя, в частности, в зависимости от места регистрации транспортного средства.

Для проведения техконтроля необходимо подготовить следующие документы:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)

документ о регистрации транспортного средства

если документы представляются через уполномоченное лицо, необходимо предоставить доказательства подтверждения своих полномочий.

Штрафы, изъятие прав и административный арест

Положения Закона Украины "О дорожном движении" устанавливают запрет эксплуатации транспортных средств, не прошедших техконтроль.

Если окажется, что водитель управляет автомобилем, подлежащим техконтролю, но не прошедшим его, водителю грозит штраф. Часть 3 статьи 121 КУоАП устанавливает размер штрафа в сумме 20-ти не облагаемых налогом минимумов доходов. По состоянию на 2023 год сумма составляет 340 грн.

Однако не все так просто. При выявлении повторного в течение года нарушения водителю грозит лишение водительских прав сроком до полугода.

Не все водители знают, что за отсутствие техконтроля им может угрожать и самый строгий вид административного взыскания. Речь идет об административном аресте сроком от 5 до 10 суток.

Кстати OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию, которая поможет узнать, когда следует проходить техосмотр.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что правила техосмотра ряда автоперевозчиков в Украине захотели изменить.

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