Как узнать, когда нужно пройти техосмотр: инструкция
Срок прохождения техосмотра зависит от многих факторов, главное – делать это регулярно. Обратить внимание следует на марку авто, год выпуска и место регистрации.
Водители обычно получают уведомление о необходимости прохождения техосмотра по электронному адресу. Но сделать это можно и самостоятельно. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.
Прежде всего, поговорим о законодательных нюансах. В соответствии с постановлением Кабмина №137 от 30.01.2012 такси должны проходить техосмотр ежегодно.
Дважды в год должны пройти техосмотр автобусы и спецтранспорт. А грузовики (до 3,5 т) и прицепы к ним (сроком эксплуатации более двух лет) обязаны проходить процедуру каждые два года. Здесь следует заметить, если грузоподъемность составляет более 3,5 т, то и грузовики и прицепы подлежат техосмотру ежегодно.
Если ФЛП или юрлицо использует легковые автомобили или прицепы в рабочих целях (для получения прибыли), техосмотр проводится раз в два года.
Чтобы узнать, когда нужно ехать на техосмотр, водители должны:
- проверить дату последнего обзора
- проверить дату окончания страховки
- обратиться в сервисный центр.
Дата последнего техосмотра
Информация о дате последнего прохождения процедуры содержится в свидетельстве о регистрации авто. Обычно срок последующего осмотра указывают на обороте.
Вопросы страхования
Эксперты говорят, что обычно период окончания страхования совпадает с необходимостью прохождения нового техосмотра.
Сервисный центр
А можно сразу поехать в сервисный центр, в котором вы регулярно проходите техосмотр, и узнать дату следующего.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что правила техосмотра ряда автоперевозчиков в Украине захотели изменить.
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