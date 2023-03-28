По-европейски и без двойной платы: правила техосмотра для ряда автоперевозчиков в Украине захотели изменить

В Украине предлагают отменить двойную плату за технический осмотр (ТО) для автоперевозчиков, которые ездят за границу. Речь идет о внутреннем ТО и техосмотре по европейским стандартам. Сейчас перевозчики вынуждены платить за оба.

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Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде под № 9145. Его автором стал народный депутат, заместитель председателя комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко ("Слуга народу"). Пояснительная записка к документу есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Документ предусматривает приравнивание документов, подтверждающих прохождение технического контроля в соответствии с действующими международными договорами. То есть фактически предлагается установить необходимость прохождения одного ТО, а не двух.

"Это снизит финансовое давление на бизнес, ведь отменит необходимость прохождения перевозчиками нескольких одинаковых видов технического контроля транспортного средства. Это особенно важно в условиях военного положения, когда украинский бизнес, как и вся Украина, переживает тяжелые времена", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, приравнивание сертификатов ускорит евроинтеграционные процессы в транспортной сфере Украины, считает автор документа. "В это тяжелое для страны время, с одной стороны, мы должны уменьшать финансовую нагрузку на автоперевозчиков, а с другой стороны, ускорять евроинтеграционные процессы", – отметил Крейденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в марте Украина и Европейский Союз (ЕС) продлили т. н. транспортный безвиз, то есть соглашение о либерализации автомобильных перевозок. Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.

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