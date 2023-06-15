В Украине изменится процедура перерегистрации авто: будет длиться до 25 минут

Вместе с реформированием системы сдачи экзаменов на водительское удостоверение и изменениями в процедуре прохождения техосмотра машины в скором времени украинцев ожидает обновление процедуры перерегистрации транспортных средств. Ее сделают более удобной и быстрой.

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Что именно изменится, объяснил украинским водителям заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый. Он сообщил, что прохождение экспертного исследования транспортных средств при регистрации и перерегистрации станет в большинстве случаев необязательным.

Исключение из этого правила составят только ввезенные из-за границы подержанные автомобили, которые регистрируются впервые. Их обязательно должны осмотреть специалисты.

Соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Оно вступит в силу со дня опубликования, однако пока этого еще не произошло. Когда же начнут действовать указанные изменения, продолжительность перерегистрации составит около 25 минут. Чтобы осуществить ее, владельцу ТС потребуется:

получить талон е-записи на получение услуг в сервисном центре МВД на определенную дату и время – сделать это можно онлайн или очно через терминал;

предоставить необходимый для перерегистрации пакет документов;

получить услугу у администратора сервисного центра МВД.

Если продавец или покупатель авто пожелают, они могут провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему. В таком случае они получат заключение Экспертной службы МВД или другого государственного специализированного учреждения, которое проводит судебно-экспертную деятельность и имеет квалификацию судебного эксперта с правом проведения исследований по соответствующим экспертным специальностям. Срок действия документа составляет 10 дней.

По словам Драпятого, процедуру решили упростить, поскольку в большинстве случаев необходимости проводить исследование машины нет. Большинство нарушений, обнаруженных в 2022 году и в первой половине 2023 года, прежде всего подделанные или замененные идентификационные номера двигателя или шасси, касались впервые ввозимых из-за границы подержанных автомобилей. Потому для них такой осмотр решили сохранить.

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