Техосмотр авто по новым правилам: сколько должны заплатить украинцы

Вскоре в Украине заработают обновленные правила технического осмотра транспортных средств. Многие категории, которые были освобождены от него раньше, теперь будут вынуждены проходить ТО.

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OBOZREVATEL поинтересовался, сколько будет стоить процедура для разных категорий граждан. А также какое наказание ждет нарушителей новых требований.

Во сколько обойдется ТО

Чтобы пройти техническое освидетельствование, владельцу транспортного средства нужно будет обратиться на любую сертифицированную СТО. Такие есть во всех городах Украины. После его прохождения владелец получит электронный сертификат. А стоить услуга будет в соответствии с категорией ТС:

легковые авто – от 1,12 тысяч гривен;

автобусы массой более 5 тонн – от 1,34 тысячи гривен;

грузовики массой более 12 тонн – от 1,44 тысяч гривен;

автоприцепы – от 1,12 тысячи за самые легкие модели до 1,32 тысячи гривен за версии, рассчитанные более чем на 10 тонн.

Какие нужны документы

Универсального пакета документов для всех транспортных средств не существует. Однако есть несколько бумаг, которые автовладельцу нужно предъявить обязательно. К ним относятся

технический паспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Какими будут штрафы за непрохождение ТО

Поскольку техосмотр снова станет обязательным для большинства водителей, за нарушение этого требования будет налагаться наказание. В основном речь идет о штрафах. Вот какими будут их ориентировочные суммы:

штраф за несвоевременно пройденный ТО – 3 400 гривен;

аналогичное повторное нарушение – 17 тысяч гривен;

нарушение ТО со стороны должностных лиц – до 34 тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что изменится в прохождении техосмотра в Украине, а также объяснял, для каких категорий он станет обязательным и как регулярно его придется проходить.

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