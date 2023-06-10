Что будет, если не пройти техосмотр авто: суммы штрафов для украинских водителей

В Украине началась реформа системы технического осмотра транспортных средств. Она сделает ТО обязательным для подавляющего большинства водителей. А за его непрохождение будут введены достаточно значительные штрафы.

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О том, что эти взыскания будут превышать стоимость самой процедуры техосмотра в эфире телемарафона "Единые новости", рассказал начальник управления взаимодействия с субъектами обязательного технического контроля Главного сервисного центра МВД Виталий Фиклистов. По его словам, ТО до конца года должны пройти все, от кого этого требуют введенные в мае нормы.

"По результатам проверки технического состояния предприятие составляет электронный протокол, информацию о котором вносит в Единый государственный реестр транспортных средств. Введение электронной формы протокола уменьшит уровень подделки даже до ноля", – рассказал Фиклистов.

Согласно документу, техосмотру подлежат машины, двигающиеся по магистральным дорогам, из следующих категорий:

большие грузовые автомобили, которым больше года – ТО должен быть ежегодным;

автобусы, находящиеся в использовании более двух лет – раз в 6 месяцев;

грузопассажирские машины до 3,5 тонны в возрасте от двух лет – раз в два года;

легковушки в возрасте от двух лет, задействованные в работе служб такси – раз в год;

колесные тракторы, которыми пользуются более двух лет – раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – раз в год;

колесно-транспортные средства, используемые для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – через год после дня изготовления ТС, а затем каждые 6 месяцев.

В случае если владелец транспортного средства нарушит установленные сроки прохождения ТО, на него будет наложен штраф. Вот определенные суммы взысканий:

просроченный техосмотр – 3400 грн;

повторное нарушение этого же требования – 17 тысяч грн;

нарушение сроков техосмотра со стороны должностных лиц – до 34 тысяч грн.

Для сравнения – вот сколько стоит процедура техосмотра для разных видов транспортных средств:

легковые авто – от 1,12 тысячи грн;

автобусы с массой более 5 тонн – от 1,34 тысячи грн;

грузовые машины с массой более 12 тонн – от 1,44 тысячи грн;

прицепы – от 1,12 тысячи до 1,32 тысячи грн, в зависимости от веса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине также изменится процедура сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Речь идет как о теоретической, так и о практической части.

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