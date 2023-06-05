Как изменятся экзамены в автошколе: в МВД провели уточнение

Вскоре в Украине состоится реформа работы сервисных центров МВД. Для граждан это, в частности, означает изменения в процедуре сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Их хотят сделать прозрачнее и свести к минимуму коррупционные риски.

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Что изменится в процессе сдачи экзаменов, в эфире телеканала "Дом" объяснил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык. По его словам, все изменения будут направлены на то, чтобы избежать "слепых зон", позволяющих обманывать на экзаменах и покупать права вообще без них.

Как пояснил Рудык, для этого классы для теоретического экзамена оборудуют камерами видео- и аудиоконтроля. Это сделает невозможными любые формы подсказок. Все будет четко фиксироваться. "Если знаешь теорию, то сможешь сдать. Если хочешь управлять транспортным средством, то должен знать правила дорожного движения", - сказал представитель МВД.

Аналогичные средства контроля установят и в автомобилях, на которых водители сдают практику вождения. К тому же, МВД откажется от использования для этого устаревших советских машин и перейдет на современные модели. В каждом авто будет по четыре камеры, которые будут следить не только за тем, кто сдает практику, но и за экзаменатором. Диалоги между ними тоже будут записываться.

Что касается сервисных центров, где можно будет сдать экзамены на водительское удостоверение, то их количество будет сокращено. Всего в Украине останется 148 территориальных сервисных центров МВД, но не все они смогут выполнять эту функцию. Испытывать желающих сесть за руль будут только в 55 из них. "Все остальные территориальные сервисные центры будут предоставлять услуги по регистрации, перерегистрации транспортных средств, обмену водительских удостоверений", - пояснил Рудык.

Он также сообщил, что эксперимент по введению изменений с 1 июня стартовал в четырех областях – Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской. "В этих регионах мы постепенно введем наши изменения, изучим сложности и постепенно до конца года масштабируем эти изменения в других территориальных сервисных центрах", – рассказал чиновник.

В рамках эксперимента гражданам предоставят возможность предварительной записи на сдачу практического экзамена. Необходимости лично являться в центр, чтобы записаться, больше не будет – нужно будет приехать только на сам экзамен.

Рудык также назвал стоимость сдачи на права. По его информации, и теоретическая, и практическая часть будут стоить по 13 гривен.

Прокомментировал чиновник и слухи о том, что вскоре водителям разрешат готовиться к сдаче экзамена по ПДД самостоятельно, без обучения в автошколе, а также о неограниченном количестве попыток при сдаче практики. "Такие взгляды есть, но они зависят от изменений в законодательстве. Законопроекты представлены и рассматриваются в правительстве. Это в плане, но не на этот год. Возможно, в 2024 году после вступления в силу определенных изменений появится возможность дистанционного или онлайн-обучения теоретическим знаниям правил дорожного движения", – рассказал он.

Представитель МВД уточнил, что по нынешним правилам, если претендент что-то не сдает, возможность повторить экзамен для него открывается через 5 дней. "У вас есть неограниченное количество попыток сдачи теоретических экзаменов в течение года — срока действия вашего обучения. В будущем мы будем вводить неограниченное количество попыток сдачи и практического экзамена также", – пообещал Рудык.

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