В сети показали редкий дешевый спорткар: у него новый владелец

У редкого спортивного автомобиля LaDawri Sebring появился новый владелец. Машина оказалась дешевой, ведь в ходе торгов на аукционе транспортное средство ушло с молотка всего за 7500 долларов.

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По данным Bring a Trailer, в основе необычного родстера LaDawri Sebring использован Volkswagen Beetle 1957 года. Тип кузова скорее можно описать как баркетта – двухместный автомобиль с небольшим ветровым стеклом без крыши.

От своего технического донора спорткар отличается кардинально. Кузов очень элегантный, выполнен из легкого стекловолокна. Выкрашен в яркий бирюзовый оттенок и дополненный полосами разных цветов.

В движение машину приводит двигатель Beetle, установленный в задней части. Он развивает мощность 50 л.с.

Интерьер выглядит скромно. Передняя панель выкрашена в цвет кузова. Из оснащения в салоне – разве что необходимые кресла, руль и рычаг переключения КПП.

С 1975 по 2013 год автомобиль хранился на складе в штате Иллинойс, США. Прежний владелец купил машину в 2018 году и отреставрировал транспортное средство.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о доме на колесах, который поступил в продажу. Он привлекает очень низкой ценой и практичностью.