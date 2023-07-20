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В продажу поступил дом на колесах дешевле 7000 долларов. Фото

Стас Сидилев
Авто
1 минута
405
FCVC

В продажу поступил дешевый дом на колесах. Мобильное жилье оснащено кухней с небольшим холодильником, столовой, спальней и местом для хранения вещей. Все это по цене 6720 долларов.

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О новинке сообщили Autoevolution. Автор проекта – финский изобретатель Урпо Мерранмаа. Он придумал такой дом на колесах, когда ему подарили электровелосипед. К транспортному средству хотелось добавить практичный прицеп, который позволит с комфортом путешествовать.

Интересно, что изобретатель заключил контракт с компанией FCVC. Теперь его произведение поступило в производство и продажу.

FCVC

На создание первого прототипа потребовалось потратить 6000 часов. Внутри прицепа все компактное, но функциональное.

Раскладная кровать предлагает спальное место для одного человека. Если ее сложить, можно получить свободное пространство. Есть и складной столик.

Несмотря на компактные размеры, дом на колесах FCVC все же довольно тяжелый, и обычный велосипед для его буксировки не очень подходит. Лучше все же использовать именно электрический.

В списке опционального оборудования – запасное колесо, газовая плита, телевизор и солнечные панели.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле General Motors, который отправится на рынок по цене менее 5000 долларов.