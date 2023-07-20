В продажу поступил дом на колесах дешевле 7000 долларов. Фото

В продажу поступил дешевый дом на колесах. Мобильное жилье оснащено кухней с небольшим холодильником, столовой, спальней и местом для хранения вещей. Все это по цене 6720 долларов.

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О новинке сообщили Autoevolution. Автор проекта – финский изобретатель Урпо Мерранмаа. Он придумал такой дом на колесах, когда ему подарили электровелосипед. К транспортному средству хотелось добавить практичный прицеп, который позволит с комфортом путешествовать.

Интересно, что изобретатель заключил контракт с компанией FCVC. Теперь его произведение поступило в производство и продажу.

На создание первого прототипа потребовалось потратить 6000 часов. Внутри прицепа все компактное, но функциональное.

Раскладная кровать предлагает спальное место для одного человека. Если ее сложить, можно получить свободное пространство. Есть и складной столик.

Несмотря на компактные размеры, дом на колесах FCVC все же довольно тяжелый, и обычный велосипед для его буксировки не очень подходит. Лучше все же использовать именно электрический.

В списке опционального оборудования – запасное колесо, газовая плита, телевизор и солнечные панели.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом электромобиле General Motors, который отправится на рынок по цене менее 5000 долларов.