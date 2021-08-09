Вариации на тему электричества: тестируем Honda Jazz

Четвертое поколения Honda Jazz радикально отличается от других генераций компактной модели. Теперь это гибридная машина, которая даже получила собственно обозначение e:HEV.

Команда АвтоОбоза с радостью приняла предложение опробовать новинку украинского рынка в действии. И надо сказать, это автомобиль нас приятно удивил. Но обо всем по порядку.

Минимализм через технологии

Дизайнеры компании смогли с помощью простых линий и форм придать внешности Honda Jazz "вневременной" вид. Его плавные очертания и линии перекликаются с обликом прежних поколений модели, создавая узнаваемый силуэт.

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При этом в образе нынешнего Jazz нашла применение новая философия дизайна, заключенная в японском понятии "Yoo no bi". Оно признает красоту повседневных предметов, которые со временем изменяются, чтобы стать еще более красивыми и приятными для использования.

Honda ставит в основу дизайна удобство, поэтому панель приборов спроектирована по современным требованиям. Перед глазами водителя расположился 7-дюймовый дисплей панели приборов, а центральная часть отведена 9-дюймовому экрану инфо-развлекательной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Удобный двухцспицевый руль с множеством кнопок приятно ложится в руку, а его форма и толщина гармонируют с остальными элементами интерьера. Регулировок сидения и рулевой колонки вполне достаточно, чтобы комфортно расположиться на водительском месте.

На приборной панели есть сразу два перчаточных ящика разных размеров. Приятный на ощупь матовый пластик не пачкается, на нем не остается отпечатков пальцев, да и пыль не видна.

Сзади хватит места даже для трех человек, так как пол в машине ровный, нет трансмиссионного тоннеля, а передний подлокотник не выпирает.

Кроме того, только у Jazz есть возможность откидывать как верхнюю, так и нижнюю подушки заднего ряда сидений Magic Seats, а в сложенном положении образуют практически плоскую поверхность.

Без этих манипуляций в багажнике можно перевезти 304 л поклажи, а если сложить спинки задних кресел, то полезный объем до потолка достигает 1205 л. Можно смело утверждать, что по функциональности с Jazz мало кто сможет сравниться.

К электричеству через ДВС

Как и большинство мировых лидеров по производству автомобилей, в компании несколько лет назад взяли курс на электрификацию бренда. Новый Jazz e: HEV является одним из примеров реализации стратегии Honda Electric Vision. Она предусматривает создание электрифицированных моделей, в которых максимальная эффективность и повседневное удобство сочетается с удовольствием от управления и яркими эмоциями от езды.

Honda всегда отличалась собственными нетривиальными решениями. Вот и в случае с новым поколением модели Jazz, конструкторы компании предложили свое видение использования электропривода. Уникальная технология e:HEV, которую в компании называют "электромобиль, не требующий зарядки", позволяет новинке достичь низкого расхода топлива, обеспечив при этом хорошую разгонную динамику, характерную для электромобилей.

Технология е:НЕV позволяет решить главные проблемы любого электромобиля – долгое время зарядки батареи и поиск зарядной станции. Владельцу нового Honda Jazz зарядная станция не нужна и на зарядку машину ставить не нужно. Просто заезжаем на ближайшую АЗС, заправляем 40-литровый бак бензином и отправляемся в путь. Причем же здесь электричество, спросите вы. А при том, что в движение автомобиль приводит тяговый 109-сильный электромотор, а вот питание для него генерирует обычный ДВС (1,5 л, 97 л.с.), который работает без нагрузки, практически в идеальных условиях, благодаря чему и достигается минимальный расход топлива. Как работает этот гибридный силовой агрегат мы подробно рассказывали, когда тестировали кроссовер Honda CR-V Hybrid.

За время тест-драйва нам удалось добиться расхода в городе 3,7 л/100 км, а средний расход топлива за неделю эксплуатации с учетом регулярных "пробок" составил около 4 л/100 км.

Компактный (длина – 4 м) и маневренный автомобиль идеально подойдет для городской эксплуатации. С такими размерами найти место для парковки даже в столице не составит особого труда.

На разбитых дорогах Jazz чувствует себя некомфортно, что не удивительно при колесной базе 2,5 м, но мелкие неровности автомобиль "съедает" без особого труда. С динамикой разгона у Jazz тоже все хорошо. 250 Нм крутящего момента позволяет разгонять Honda Jazz до 100 км/ч за 9,4 секунды. Да, это не спорткар, но поддерживать скорость потока можно без труда, а на светофоре электромотор способен удивить окружающих.

Характер езды можно регулировать с помощью клавиши Eco или режима Brake селектора автоматической трансмиссии е-CVT. В последнем случае автомобиль более активно тормозит двигателем, обеспечивая рекуперацию энергии.

В арсенале новинки есть "продвинутый" комплекс безопасности Honda Sensing, в который входят система предотвращения столкновения, адаптивный круиз-контроль с функцией поддержания дистанции при движении в городском трафике, система удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, предотвращения столкновения при движении задним ходом и автоматического переключения ближнего/дальнего света. Впервые в классе автомобиль оснащен 10 (!) подушками безопасности, в список которых помимо традиционных добавились боковые подушки на задних сиденьях и подушка между водителем и передним пассажиром. Отдельно стоит отметить отличную обзорность.

Комплектации и цены

На украинском рынке Honda Jazz в комплектации Elegance предлагается за 777 000 грн*, а за версию Executive просят 829 900 грн.

*Цена дана по состоянию на 10.08.2021.

Резюме

Новый Jazz – практичный, экономичный и удобный современный автомобиль. Он обладает просторным салоном с хорошо продуманной эргономикой. Автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности для водителя и его спутников. По своему оснащению Jazz способен дать фору конкурентам более высокого класса. Более детально познакомиться с новой моделью Jazz e: HEV можно в салонах официальных дилеров Honda в Украине.

Благодарим компанию "Прайд Мотор", официального дистрибьютора автомобилей и мотоциклов Honda в Украине, за помощь в организации теста.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda анонсировала первый полностью электрический кроссовер.