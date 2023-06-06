Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму: показатель для разных напитков

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии украинским законодательством предусмотрена ответственность. Водители, которые садятся за руль после употребления алкоголя, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

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Доза алкоголя в крови должна быть не более 0,2 промилле. Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму, разбирался OBOZREVATEL.

Прежде всего, стоит отметить, что перевести 0,2 промилле в фактические объемы популярных напитков довольно непросто. Общеизвестный факт: у разных людей восприятие алкоголя может быть индивидуальным – это зависит от особенностей организма, наличия хронических заболеваний и т.д. Поэтому перед поездкой, а лучше и за день до нее, вообще не стоит употреблять алкогольные напитки.

Часто на утро после громкой вечеринки водители, не чувствуя симптомов похмелья, радуют себя мыслью, что алкоголь уже выветрился и можно ехать на работу на авто. Однако даже при удовлетворительном самочувствии в организме еще остается высокий показатель спиртного. Нужно принимать во внимание несколько факторов:

количество выпитого;

сколько времени прошло с момента употребления;

индивидуальные особенности (реакция организма на алкоголь): вес водителя, состояние печени, скорость метаболизма, сколько пищи потреблялось и т.д.

В общем, разрешенные 0,2 промилле в соотношении с популярными спиртными напитками будут выглядеть следующим образом:

Красное сухое вино

мужчины – 200 г

женщины – 100 г

Игристое вино

мужчины – 200 г

женщины – 100 г

Пиво

мужчины – 500 г

женщины – 330 г

Бренди, виски

мужчины – 50 г

женщины – 30 г

Водка

мужчины – 50 г

женщины – 30 г

Кстати, существует популярный миф, якобы сон, контрастный душ или крепкий кофе помогут быстрее протрезветь. На самом деле эти методы могут только взбодрить, но никак не влияют на уровень алкоголя в крови. О том, сколько времени нужно для полного выведения из организма пива, вина и водки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киевской области с января по май 2023 года выписали штрафов за пьяное вождение более 15 млн гривен.

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