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Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму: показатель для разных напитков

Алина Милсент
Авто
2 минуты
933
Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму: показатель для разных напитков

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии украинским законодательством предусмотрена ответственность. Водители, которые садятся за руль после употребления алкоголя, подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.

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Доза алкоголя в крови должна быть не более 0,2 промилле. Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму, разбирался OBOZREVATEL.

Прежде всего, стоит отметить, что перевести 0,2 промилле в фактические объемы популярных напитков довольно непросто. Общеизвестный факт: у разных людей восприятие алкоголя может быть индивидуальным – это зависит от особенностей организма, наличия хронических заболеваний и т.д. Поэтому перед поездкой, а лучше и за день до нее, вообще не стоит употреблять алкогольные напитки.

Часто на утро после громкой вечеринки водители, не чувствуя симптомов похмелья, радуют себя мыслью, что алкоголь уже выветрился и можно ехать на работу на авто. Однако даже при удовлетворительном самочувствии в организме еще остается высокий показатель спиртного. Нужно принимать во внимание несколько факторов:

  • количество выпитого;
  • сколько времени прошло с момента употребления;
  • индивидуальные особенности (реакция организма на алкоголь): вес водителя, состояние печени, скорость метаболизма, сколько пищи потреблялось и т.д.

В общем, разрешенные 0,2 промилле в соотношении с популярными спиртными напитками будут выглядеть следующим образом:

Красное сухое вино

  • мужчины – 200 г
  • женщины – 100 г

Игристое вино

  • мужчины – 200 г
  • женщины – 100 г

Пиво

  • мужчины – 500 г
  • женщины – 330 г

Бренди, виски

  • мужчины – 50 г
  • женщины – 30 г

Водка

  • мужчины – 50 г
  • женщины – 30 г
Сколько алкоголя можно выпить водителю, чтобы не превысить норму: показатель для разных напитков

Кстати, существует популярный миф, якобы сон, контрастный душ или крепкий кофе помогут быстрее протрезветь. На самом деле эти методы могут только взбодрить, но никак не влияют на уровень алкоголя в крови. О том, сколько времени нужно для полного выведения из организма пива, вина и водки – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киевской области с января по май 2023 года выписали штрафов за пьяное вождение более 15 млн гривен.

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