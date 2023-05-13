В Киевской области с 1 января по 10 мая выписали штрафов за пьяное вождение более чем на 15 млн грн: статистика

В Киевской области с 1 января по 10 мая правоохранители составили 777 административных протоколов на водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Общая сумма выписанных штрафов за этот период составляет 15 млн 283 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Водители продолжают нарушать, несмотря на ужесточение ответственности.

Так, по словам правоохранителей с начала года и до 10 мая, инспекторами было составлено 777 административных протоколов на водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как отметили патрульные, по статье 130 КУоАП:

По части первой (впервые за год сел за руль в таком состоянии) было составлено 683 админматериала на общую сумму 11 611 000 грн (штраф 17 тысяч гривен и лишение права управления на 1 год для каждого нарушителя);

По части второй (водители управляли в состоянии опьянения второй раз в течение года) было составлено 62 админматериала на общую сумму 2 108 000 грн (штраф в размере 34 000 гривен или админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового);

По части третьей (управляли авто в состоянии опьянения третий или более раз на протяжении года) было составлено 28 админматериалов на общую сумму 1 428 000 грн (штраф в размере 51 000 или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства );

По части четвертой (водители употребили алкоголь, наркотики или лекарственные препараты, изготовленные на их основе, после ДТП) было составлено 4 админматериала на общую сумму 136 000 грн (штрафа в размере 34 000 грн на водителей или административный арест на 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Саливонок Киевской области водитель Renault, предварительно, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Жену и 1-летнего ребенка автовладельца доставили для осмотра в больницу.

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