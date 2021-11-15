Шесть компаний перестанут выпускать бензиновые автомобили: названы причины и сроки

До 2040 года шесть мировых компаний по производству автомобилей не будут создавать продукции с бензиновыми двигателями. В частности это сделают компании Ford, Jaguar Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volvo и General Motors.

Автопроизводители подписали соответствующее соглашение. Это произошло на всемирной конференции по изменению климата COP26, которая проходила в Глазго, передает сообщает The New York Times.

В то же время несколько всемирно известных компаний не согласились подписать декларацию. Речь идет о BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group.

Они объяснили свою позицию тем, что правительства не дают обещания расширить возможности для электромобилей. В частности, построить инфраструктуру для их зарядки.

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В то же время соглашение, как отметили производители авто, требует от них делать большие инвестиции в технологии.

"Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогостоящие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей", - пишет издание.

Ранее 30 стран подписали декларацию об отказе продавать машины с с двигателями внутреннего сгорания. Полный отказ также должен состояться до 2040 года. Соответствующую декларация на саммите в Глазго подписали Польша, Турция, Британия, Хорватия, Чили, Мексика и другие страны. В списке – более тридцати государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 стран мира на климатическом саммите COP-26 в Глазго обязались остановить глобальную вырубку лесов до 2030 года. Также они пообещали выделить 19,2 млрд долларов государственных и частных средств на защиту и восстановление лесов.