Климатический саммит в Глазго: лидеры более 100 стран мира пообещали прекратить вырубку лесов

Более 100 стран мира обязались остановить глобальную вырубку лесов до 2030 года. Соответствующее соглашение они подписали во вторник, 2 ноября, на климатическом саммите COP-26 в Глазго. Также страны пообещали выделить 19,2 млрд долларов государственных и частных средств на защиту и восстановление лесов.

Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica. Отмечается, что такое решение важно еще и потому, что среди стран, подписавших соглашение, есть те, на территории которых приходится 85% мировых лесов. Это, в частности, Бразилия, Канада, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Россия.

"Это важнейшее соглашение для защиты природы. Мы защитили легкие мира", – прокомментировал решение глава саммита, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Кроме того, еще 28 стран пообещали отказаться использовать вырубку лесов в таких производственных процессах, как пальмовое масло и соевые бобы.

И хотя только этими соглашениями мир не будет спасен, но это первый обнадеживающий шаг к важному экологическому сотрудничеству.

По словам Джонсона, соглашение о прекращении вырубки лесов имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. Защита лесов позволит ограничить повышение температуры на планете до 1,5 градусов, что дает шанс на ее спасение.

"Благодаря сегодняшним беспрецедентным обещаниям у нас будет шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы и стать ее телохранителем", — сказал Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Законопроект уже поддержали на заседании экономического комитета, однако это может активизировать "черных лесорубов" и привести к вырубке лесов.