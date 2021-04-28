Выбираем летние шины для гибридов и электромобилей с Nokian Tyres

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Выбираем летние шины для гибридов и электромобилей с Nokian Tyres

В большой линейке шин, предлагаемых компанией Nokian Tyres, модель Nokian Hakka Green 3 занимает особое место. Она обладает рекордными показателями экономичности, что позволит автолюбителям существенно сократить эксплуатационные расходы.

АвтоОбоз предлагает познакомиться с технологиями и особенностями этой модели летних шин для гибридов и электромобилей.

Nokian Hakka Green 3 позволит автолюбителям существенно сократить эксплуатационные расходы.

В летних шинах нового поколения Nokian Hakka Green 3, входящих в семейство Nokian Hakka, превосходно сочетается легкость качения и высокий уровень безопасности в любую погоду. Эти шины имеют сбалансированные характеристики, экономят топливо и обеспечивают высокий комфорт при вождении.

Технологической основой Nokian Hakka Green 3 является концепция Green Sense, за счет которой уменьшается тормозной путь автомобиля и с легкостью предотвращается аквапланирование. Стабильное, точное и удобное управление обеспечивается как на сухом, так и на мокром покрытии.

Шины Nokian Hakka Green 3 имеют сбалансированные характеристики, экономят топливо и обеспечивают высокий комфорт при вождении

Резиновая смесь Hakka Green Hybrid, разработанная для переменчивой летней погоды, в сочетании со специально подобранным рисунком протектора обеспечивают превосходную износостойкость с первых дней весны до осенних холодов.

Увеличение износостойкости по сравнению с предшественницей составляет до 35 %. Это означает, что вы сможете преодолеть на одном комплекте примерно на 10 тысяч км больше, что эквивалентно еще одному летнему сезону.

В шинах Nokian Hakka Green 3 используются самые современные технологии и разработки финского производителя

В шине Nokian Hakka Green 3 улучшена сопротивляемость проколам и порезам. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет увеличения количества резины в основаниях канавок протектора. Это обеспечивает дополнительную прочность на гравийных дорогах, а также в разных неожиданных ситуациях, предотвращая проникновение камней и других предметов в каркас шины, что может привести к ее разрушению.

Шины Nokian Hakka Green 3 имеют чрезвычайно низкое сопротивление качению, что позволяет позволяют экономить до 0,6 литра на 100 км пробега. А уменьшение расхода топлива позволяет снизить выбросы CO2 в атмосферу. В случае с электромобилями и гибридами низкое сопротивление качению позволит увеличить запас хода.

Уникальная концепция Hakka Green Sense представляет собой сочетание особого рисунка протектора и резиновой смеси, специально разработанных для изменчивой летней погоды. Каждая из трех частей асимметричного рисунка протектора играют свою важную роль.

Каждая из трех частей асимметричного рисунка протектора играют свою важную роль

Рисунок протектора шины Nokian Hakka Green 3 имеет три функциональные зоны Triple Zone. Большие прочно скрепленные между собой шашки протектора на внешнем плече шины стабилизируют управляемость и обеспечивают точность управления. Участок активного отвода воды в центральной части протектора обеспечивает отличное сцепление и управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге. Оптимально расположенные ламели образуют густую сеть, которая накапливает воду и эффективно удаляет ее из пятна контакта шины с дорожной поверхностью. Эффект Коанда ускоряет удаление воды из продольной канавки на внутреннем плече шины и эффективно предотвращает аквапланирование. Изогнутая часть шашек протектора направляет и ускоряет отток воды из продольной канавки в поперечную канавку и далее наружу.

Эффект Коанда ускоряет удаление воды из продольной канавки на внутреннем плече шины и эффективно предотвращает аквапланирование

Чтобы автолюбителям было легче контролировать глубину износа протектора шин, компания Nokian Tyres разработала оригинальное решение, повышающее безопасность – индикатор степени износа протектора DSI (Driving Safety Indicator). Он находится на центральном ребре и указывает остаточную глубину канавок протектора в миллиметрах. Наибольшая из еще не стершихся цифр индикатора означает текущую глубину канавок протектора в мм. По мере износа шины цифры постепенно исчезают. Символ "капля" индикатора предупреждает о повышенном риске аквапланирования. Когда этот символ исчезает, это значит, что глубина канавок протектора менее 4 мм.

Индикатор степени износа протектора DSI позволит легко контролировать остаточную глубину протектора

Для повышения безопасности также служит информационный участок на боковине, где можно указать давление в шине и ее расположение на автомобиле. Информационный участок служит для указания рекомендуемого давления в шинах и положения шины при замене. Дополнительная безопасность обеспечивается указанием на особом участке момента затяжки болтов, что особенно важно для легкосплавных дисков.

Широкий ассортимент типоразмеров шин Nokian Hakka Green 3 (от 13 до 18 дюймов), будет оптимальным выбором для семейных автомобилей малого и среднего класса. Многие типоразмеры шин специально разработаны для новейших моделей с гибридными двигателями и электромобилей. Наиболее распространенные индексы скорости: T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч).

Дополнительная Hakka-гарантия

Определенные модели премиальной линейки Nokian Tyres, приобретенные в шинных центрах VIANOR, получают расширенную Hakka-гарантию: целый год бесплатного ремонта шины, вплоть до ее замены в случае существенных повреждений, полученных во время эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации и ПДД.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о летней линейке шин Nokian Tyres для легковых автомобилей.

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