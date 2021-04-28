Выбираем летние шины для гибридов и электромобилей с Nokian Tyres

В большой линейке шин, предлагаемых компанией Nokian Tyres, модель Nokian Hakka Green 3 занимает особое место. Она обладает рекордными показателями экономичности, что позволит автолюбителям существенно сократить эксплуатационные расходы.

АвтоОбоз предлагает познакомиться с технологиями и особенностями этой модели летних шин для гибридов и электромобилей.

В летних шинах нового поколения Nokian Hakka Green 3, входящих в семейство Nokian Hakka, превосходно сочетается легкость качения и высокий уровень безопасности в любую погоду. Эти шины имеют сбалансированные характеристики, экономят топливо и обеспечивают высокий комфорт при вождении.

Технологической основой Nokian Hakka Green 3 является концепция Green Sense, за счет которой уменьшается тормозной путь автомобиля и с легкостью предотвращается аквапланирование. Стабильное, точное и удобное управление обеспечивается как на сухом, так и на мокром покрытии.

Резиновая смесь Hakka Green Hybrid, разработанная для переменчивой летней погоды, в сочетании со специально подобранным рисунком протектора обеспечивают превосходную износостойкость с первых дней весны до осенних холодов.

Увеличение износостойкости по сравнению с предшественницей составляет до 35 %. Это означает, что вы сможете преодолеть на одном комплекте примерно на 10 тысяч км больше, что эквивалентно еще одному летнему сезону.

В шине Nokian Hakka Green 3 улучшена сопротивляемость проколам и порезам. Высокий уровень безопасности обеспечивается за счет увеличения количества резины в основаниях канавок протектора. Это обеспечивает дополнительную прочность на гравийных дорогах, а также в разных неожиданных ситуациях, предотвращая проникновение камней и других предметов в каркас шины, что может привести к ее разрушению.

Шины Nokian Hakka Green 3 имеют чрезвычайно низкое сопротивление качению, что позволяет позволяют экономить до 0,6 литра на 100 км пробега. А уменьшение расхода топлива позволяет снизить выбросы CO2 в атмосферу. В случае с электромобилями и гибридами низкое сопротивление качению позволит увеличить запас хода.

Уникальная концепция Hakka Green Sense представляет собой сочетание особого рисунка протектора и резиновой смеси, специально разработанных для изменчивой летней погоды. Каждая из трех частей асимметричного рисунка протектора играют свою важную роль.

Рисунок протектора шины Nokian Hakka Green 3 имеет три функциональные зоны Triple Zone. Большие прочно скрепленные между собой шашки протектора на внешнем плече шины стабилизируют управляемость и обеспечивают точность управления. Участок активного отвода воды в центральной части протектора обеспечивает отличное сцепление и управляемость как на сухой, так и на мокрой дороге. Оптимально расположенные ламели образуют густую сеть, которая накапливает воду и эффективно удаляет ее из пятна контакта шины с дорожной поверхностью. Эффект Коанда ускоряет удаление воды из продольной канавки на внутреннем плече шины и эффективно предотвращает аквапланирование. Изогнутая часть шашек протектора направляет и ускоряет отток воды из продольной канавки в поперечную канавку и далее наружу.

Чтобы автолюбителям было легче контролировать глубину износа протектора шин, компания Nokian Tyres разработала оригинальное решение, повышающее безопасность – индикатор степени износа протектора DSI (Driving Safety Indicator). Он находится на центральном ребре и указывает остаточную глубину канавок протектора в миллиметрах. Наибольшая из еще не стершихся цифр индикатора означает текущую глубину канавок протектора в мм. По мере износа шины цифры постепенно исчезают. Символ "капля" индикатора предупреждает о повышенном риске аквапланирования. Когда этот символ исчезает, это значит, что глубина канавок протектора менее 4 мм.

Для повышения безопасности также служит информационный участок на боковине, где можно указать давление в шине и ее расположение на автомобиле. Информационный участок служит для указания рекомендуемого давления в шинах и положения шины при замене. Дополнительная безопасность обеспечивается указанием на особом участке момента затяжки болтов, что особенно важно для легкосплавных дисков.

Широкий ассортимент типоразмеров шин Nokian Hakka Green 3 (от 13 до 18 дюймов), будет оптимальным выбором для семейных автомобилей малого и среднего класса. Многие типоразмеры шин специально разработаны для новейших моделей с гибридными двигателями и электромобилей. Наиболее распространенные индексы скорости: T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч).

Дополнительная Hakka-гарантия

Определенные модели премиальной линейки Nokian Tyres, приобретенные в шинных центрах VIANOR, получают расширенную Hakka-гарантию: целый год бесплатного ремонта шины, вплоть до ее замены в случае существенных повреждений, полученных во время эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации и ПДД.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о летней линейке шин Nokian Tyres для легковых автомобилей.