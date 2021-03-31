Летние шины от Nokian Tyres для легковых авто: обзор новинок

Богатый ассортимент летних шины Nokian Tyres позволит подобрать оптимальный комплект шин для любого легкового автомобиля.

Линейка летних шин Nokian Tyres постоянно расширяется и совершенствуется с учетом растущих требований к безопасности и комфорту. АвтоОбоз предлагает познакомиться с модельным рядом к предстоящему теплому сезону.

Nokian Hakka Black 2

Флагманом линейки летних шин от компании Nokian Tyres является модель Nokian Hakka Black 2. Вторая генерация высокоскоростных шин предназначена, в первую очередь, владельцам мощных спортивных автомобилей, а также машин класса "люкс". Шины этого семейства обеспечивают максимальную стабильность при движении на высокой скорости как на прямых, так и в поворотах.

Обеспечить высокие потребительские качества в условиях повышенных нагрузок призвана концепция активного сцепления Dynamic Grip. Она cочетает в себе специально разработанную резиновую смесь, многослойную структуру шины и рисунок протектора. Все это призвано обеспечить максимальное пятно контакта с дорожным покрытием не только в сухую и теплую погоду, но и в дождь.

В частности, отводу воды на мокром покрытии способствуют гидроконусные канавки на центральных и продольных ребрах – они аккумулируют воду и направляют ее в широкие продольные канавки, подальше от пятна контакта.

Низкий уровень шума шины обеспечивается за счет технологии Silent Groove – полукруглых углублений на стенках продольных ребер. Они позволяют воздуху более плавно обтекать шину, что положительно сказывается на общем уровне шума. Кроме того, уменьшение завихрений в зоне протектора снижает сопротивление воздуха, повышает экономичность и охлаждает поверхность шины, повышая ее долговечность.

Nokian Hakka Black 2 предлагается в диапазоне от 17 до 21 дюйма, а полный модельный ряд включает 42 варианта типоразмеров.

Nokian Hakka Blue 2

Еще одна премиальная модель от компании Nokian Tyres – Nokian Hakka Blue 2. Она адресована владельцам легковых и семейных автомобилей среднего класса. Модель специально разработана для использования в сложных климатических условиях. Она сохраняет управляемость даже в том случае, если дорога покрыта слоем воды, обеспечивает надежное торможение и предотвращает аквапланирование. Скоростной индекс V, позволяющий разгонять машину до 240 км/ч.

Специальные ламели Dry Touch 2 предназначены для удаления из пятна контакта большого количества воды. Их форма подобрана таким образом, чтобы влага как можно быстрее отводилась в широкие продольные канавки.

Инженеры призвали на помощь эффект Коанда, который позволяет точно направить потоки воды и помогает эффективно бороться с аквапланированием. Кроме того, они обеспечивают надежное сцепления на мокром асфальте даже в случае значительного износа шины.

Специальная резиновая смесь Hakka Blue Hybrid за счет добавления в состав соснового масла обеспечивает снижение рабочей температуры шины и уменьшение сопротивления качению. Как следствие, снижается потребление топлива и объем выхлопных газов, производимых автомобилем. Резиновая смесь также в состоянии выдержать повышенные нагрузки на шину при езде по плохим дорогам, с неровным асфальтом или грунтовкой.

Nokian Hakka Blue 2 доступна в диапазоне от 15 до 18 дюймов, а полный ассортимент включает 24 модели.

Nokian Hakka Green 3

Новая летняя шина Nokian Hakka Green 3 премиум-класса создана для быстро меняющихся погодных условий. Она обеспечивает низкое сопротивление качению и безопасность на мокрой дороге с ранней весны до холодных осенних дней. По показателям ездового комфорта и бережному отношению к окружающей среде эта летняя шина станет хорошим выбором для компактных и среднеразмерных семейных автомобилей.

В основе новинки лежит концепция Green Sense, которая позволяет шине быстро останавливаться, а также эффективно предотвращать аквапланирование на дорогах даже с глубокими колеями. Управляемость остается стабильной, точной и комфортной и на сухом покрытии, и под дождем.

Био-смола в составе резиновой смеси повышает износостойкость, улучшает топливную экономичность, а также обеспечивает надежное сцепление с влажной поверхностью.

Износостойкость новой шины Nokian Hakka Green 3 стала выше на 35% по сравнению с показателями предыдущей модели. Это значит, что она прослужит как минимум на один сезон дольше или примерно 10000 км пробега на одном комплекте, в зависимости от стиля вождения.

Широкий выбор типоразмеров шин Hakka Green 3 (от 13 до 18 дюймов), обеспечивающих комфортное и экономичное вождение, подходит для семейных автомобилей малого и среднего размера. Многие типоразмеры шин специально разработаны для самых современных автомобилей с гибридными двигателями и электромобилей. Наиболее распространенные индексы скорости: T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч).

Расширенная Hakka-гарантия

Стоит напомнить, что автолюбители, которые приобретут продукцию Nokian Tyres в шинных центрах Vianor, смогут воспользоваться Расширенной Hakka-гарантией. Она позволяет бесплатно заменить или отремонтировать случайно поврежденную шину в течении года с момента покупки. С учетом того, в каком состоянии находятся наши дороги после минувшей зимы, подобная опция может оказаться очень кстати. Но важно не путать Расширенную Hakka-гарантию с обычной 5-летней заводской гарантией, которая предоставляется на все без исключения шины NokianTyres.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избежать аквапланирования. Исследования, проведенные компанией Nokian Tyres, показали, что на изношенных шинах (протектор менее 1,6 мм, слой воды около 5 мм) опасность аквапланирования возникает при скорости 76 км/ч, а у новых шин аналогичный показатель равен 96 км/ч.