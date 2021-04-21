Подбираем летние шины для внедорожников и SUV

Количество внедорожников и SUV на украинских дорогах увеличивается с каждым годом. Не удивительно, что в компании Nokian Tyres уделяют большое внимание шинам для этой категории автомобилей.

Правильный выбор шин влияет не только на безопасность, но и позволяет экономить средства за счет большей надежности и высокого качества шин, предлагаемых финским производителем.

Внедорожникам и кроссоверам нужны особые шины, в которых используется иная резиновая смесь и более прочные материалы, нежели в шинах для легковых автомобилей. В ассортименте шин Nokian Tyres каждый автолюбитель сможет найти необходимую ему модель для конкретного автомобиля.

Nokian Hakka Black 2 SUV

В семействе высокоскоростных шин Nokian Hakka Black 2 есть отдельная линейка для внедорожников, которая так и называется Nokian Hakka Black 2 SUV. От своих легковых собратьев она отличается не только рисунком протектора, но и конструктивными особенностями.

Стабильная управляемость шин Nokian Hakka Black 2 SUV порадует водителей мощных внедорожников. Она позволяет одинаково эффективно и быстро передвигаться как по скоростным магистралям, так и по проселочным дорогам. Крепкая конструкция и усиленные арамидным волокном боковые стенки шины обеспечивают необходимую прочность, защищая от ударов и порезов.

Высокие сцепные свойства шин с дорогой обеспечивается использованием уникальной концепции Dynamic Grip. Она сочетает в себе особый рисунок протектора, многослойную структуру и специальную резиновую смесь, благодаря чему обеспечивается максимальное сцепление с дорогой при различных погодных условиях.

Сеть ламелей и канавок различной формы и глубины эффективно отводят воду из пятна контакта. Полукруглые углубления на стенках продольных ребер, напоминающие рисунок на мяче для гольфа, снижают уровень шума, уменьшают сопротивление воздуха и улучшают охлаждение поверхности шины. За счет этого повышается акустический комфорт, снижается расход топлива и обеспечивается высокая долговечность шины.

Nokian Hakka Black 2 SUV предлагается с индексами скорости V (240 км/ч), W (270 км/ч) и Y (300 км/ч). Она доступна в 31 типоразмере от 17 до 22 дюймов. Большинство размеров имеют маркировку XL, что означает повышенный индекс нагрузки.

Hakka Blue 2 SUV

По аналогии с семейством Hakka Black 2, аналогичная линейка шин для внедорожников и кроссоверов есть у модели Hakka Blue 2. Она также имеет особое обозначение Hakka Blue 2 SUV.

Разветвленные ламели Dry Touch 2 эффективно удаляют воду из пятна контакта. Вода отводится в широкие центральные канавки шины и далее из нее. Конструкция обеспечивает высокий уровень сцепления и является уверенным чемпионом по вождению в дождливую погоду, без усилий предотвращая аквапланирование.

Гибридный состав резиновой смеси Nokian Hakka Blue Hybrid улучшает сцепление на мокрой дороге и снижает расходы на топливо. Более жесткий состав резины предназначен для использования на бездорожье, обеспечивает более уверенное управление и повышает сопротивляемость износу.

Прочная конструкция этой летней шины в сочетании со специально усиленной арамидными волокнами боковиной гарантирует, что она может противостоять ударам и порезам в процессе вождения. Удалители камней в центральных канавках обеспечивают дополнительную прочность, а внедорожные зацепы в плечевых зонах улучшают сцепление.

Шина предлагается с индексами скорости Н (210 км/ч) и V (240 км/ч). Она доступна в 21 типоразмере от 16 до 19 дюймов.

Nokian Nordman S2 SUV

Растущему числу владельцев кроссоверов и внедорожников адресована новая шина Nokian Nordman S2 SUV. Она сможет выдержать высокие нагрузки на бездорожье и гравийных покрытиях. Высокая прочность этой спортивной шины позволяет продолжать движение в самых сложных дорожных условиях.

Особые канавки Trumpet Grooves эффективно удаляют воду из зоны контакта, повышая сцепление даже на залитых дождем дорогах. "Когти" Off-Road Claws крепко цепляются за дорожное покрытие, повышая уровень сцепления и эффективность торможения на песчаных грунтах и мягких поверхностях. Выталкиватели камней Stone Ejectors препятствуют накоплению камней в канавках и блоках протектора, предотвращая повреждение шин.

Размерный ряд состоит из 26 типоразмеров диаметром от 16 до 19 дюймов. Индексы скорости новой модели T (до 190 км/ч), H (до 210 км/ч) и V (до 240 км/ч) позволяют устанавливать шины Nokian Nordman S2 SUV практически на все популярные модели внедорожников. Размерный ряд также включает в себя несколько специальных типоразмеров с маркировкой XL для внедорожников повышенной грузоподъемности.

Nokian Hakka Van

Еще одна новинка премиального семейства Hakka адресована владельцам микроавтобусов и фургонов. Несмотря на то, что эта модель создана для коммерческой техники, по своим характеристикам Hakka Van не уступает аналогам для обычных легковых автомобилей. В данном случае, речь идет о точности управления, стабильности и акустическом комфорте. Независимо от того, или осуществляете ли вы доставку узкими городскими улицами, или курсируете на фургоне сельскими бугристыми дорогами, Nokian Hakka Van безопасно доставит тяжелые грузы в пункт назначения, сохраняя спокойствие водителя и владельца бизнеса.

Nokian Hakka Van обеспечивает надежной сцепление на мокрой дороге и устойчивость к аквапланированию. Немаловажно, что износостойкость новинки существенно увеличена благодаря технологии Aramid Sidewalls, которая защищает боковину от ударов и порезов, прочной конструкции и особой резиновой смеси с использованием новейших компонентов.

Концепция Durable Control & Comfort, разработана самым северным в мире производителем шин для комфортного и предполагаемого управления во время меняющегося лета. Низкое сопротивление качению обеспечивает экономию топлива и уменьшает вредные выбросы.

Ассортимент шин Hakka Van включает 21 типоразмер с диаметром от 14 до 18 дюймов с индексами скорости от R (170 км/ч) до H (210 км/ч).

Дополнительная Hakka-гарантия

Определенные модели премиальной линейки Nokian Tyres, приобретенные в шинных центрах VIANOR, получают расширенную Hakka-гарантию: целый год бесплатного ремонта шины, вплоть до ее замены в случае существенных повреждений, полученных во время эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации и ПДД.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о летней линейке шин Nokian Tyres для легковых автомобилей.