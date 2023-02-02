Чем почистить салон автомобиля: результат будет не хуже, чем после химчистки

Конечно, каждому водителю хотелось бы каждый раз чистить свой салон у профессионалов. Не тратить на это усилия и получать максимальный результат. Но, во-первых, это недешево, во-вторых, если поддерживать чистоту собственноручно на ежедневной основе такой потребности не возникнет. Потому стоит знать, чем почистить салон машины. Особенно в холодный сезон, когда с улицы заносится немало грязи.

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OBOZREVATEL собрал профессиональные советы на этот счет. В частности, о том, в какой последовательности нужно выполнять действия, чтобы получить наилучший результат.

С чего начать

Подготовьте все средства, которые вам понадобятся. Это могут быть пены и аэрозоли для очистки текстиля, кожи и пластика, полироли и жидкости для стекла. Все это лучше покупать специализированное, ведь уход за автомобилем нуждается в отдельной косметике. Также запаситесь микрофибровыми тряпками – они не оставляют после себя ворса и хорошо шлифуют поверхности.

Также перед началом очистки уберите весь крупный мусор, такой как бумажки или стаканчики, и пропылесосьте поверхности. Крошки, песок и пыль могут при чистке смешиваться со средствами и оставлять сложные пятна. Поэтому отмывать нужно уже чистый от грязи салон. Далее следуйте следующему алгоритму.

Потолок

Если у вас на потолке есть какие-нибудь пятна, не пытайтесь отмыть их с помощью мыльной воды. От этого ткань, из которой он сделан, может провиснуть. Начните с того, что протрите потолок едва влажной салфеткой из микрофибры. Так вы снимете пыль. Затем обработайте поверхность аэрозольным чистящим средством. Нанесите его ровным слоем и оставьте на несколько минут в соответствии с инструкцией. Далее соберите остатки средства сухой микрофиброй.

Сидения

Подбирайте чистящее средство в соответствии с материалом обивки. Осмотрите сиденья на предмет пятен и при необходимости подготовьте соответствующий пятновыводитель. Сначала отчистите пятна, дайте сиденью высохнуть, а затем возьмитесь за генеральную чистку. При этом избегайте чрезмерного увлажнения, так салон может сохнуть до двух суток и больше.

Для начала разведите шампунь для сидений в горячей воде и взболтайте густую пену. Пользуйтесь только этой пеной. При необходимости взболтайте воду снова, чтобы получить новую порцию. Также можно взять готовую пену в баллончике. Средство следует нанести равномерно на все сиденья и оставить на 3-5 минут.

Далее мягкой щеткой пену нужно слегка втереть в обивку. Сидение из натуральной или искусственной кожи нужно протереть мягкой губкой. Процесс чистки нужно завершить, пропылесосив сиденья.

Пластиковые панели и дверные карты

Пластик в автомобильном салоне нуждается в кремовом полироле или этом же средстве в спрее. Перед нанесением протрите все элементы из пластика влажной микрофиброй, чтобы собрать грязь и пыль. После того, как они высохнут от первоначальной чистки, нанесите полироль и протрите пластик сухой салфеткой. При этом следите, чтобы панели не намокали слишком сильно. Это может спровоцировать замыкание проводки авто.

Пол

В уборке пола важно снять все коврики и пропылесосить или промыть их отдельно. Резиновые коврики хорошо перенесут обработку обычным мыльным раствором. Пол сначала нужно вымыть мокрой тряпкой, а затем снова начисто протереть водой со специальным средством.

Окна

Средства для мытья обычных окон и зеркал оставят в автомобиле разводы на стекле. Поэтому выбирайте только специальную химию. Нанесите выбранный спрей на стекло и тщательно протрите микрофиброй, пока оно не станет полностью сухим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно провести домашнюю чистку автошин.

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