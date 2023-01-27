Как почистить автомобильные шины дома: нужно всего одно средство

Иногда водители недооценивают важность чистки шин. Мелкие камни, придорожный мусор, как правило, попадают в колеса, не говоря уже о пыли, что, накапливаясь внутри, позволяет коррозионным элементам влиять на эффективность тормозных колодок.

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Поэтому очищением шин лучше не пренебрегать – это касается как автомобилей, так и мотоциклов. Издание Sante Plus рассказало о действенных лайфхаках, как почистить шины дома.

Очистка шин улучшит сцепление и создаст более эффективную тормозную способность. Это позволит сохранить эластичность резины для более надежного, безопасного и комфортного вождения.

Как правило, для тщательной очистки колес достаточно мыльной воды. Но следует попробовать лайфхак с содой, кока-колой и белым уксусом.

Ключом к очистке шин является внимание к деталям. Потому можно использовать специальную щетку, растворив небольшое количество соды в воде. Сода – универсальный очиститель, который справится с тяжелыми загрязнениями. Уксус благодаря кислотности хорошо отчистит колеса. А кока-кола, по словам экспертов, поможет сделать шины более блестящими. Уксус и кола, даже разведенные с водой, будут иметь немного липкую текстуру, поэтому после очистки следует тщательно вытереть шины тканью из микрофибры.

Следует отметить, что не только своевременная чистка может продлить срок эксплуатации шин. Чтобы предотвратить их износ, необходима поддержка правильного уровня давления. Слишком высокое или, наоборот, слишком низкое давление может привести к повреждению и, наконец, износу колес.

Чрезмерно накачанная шина становится более уязвимой к мусору и ударам, что может привести к ускоренному износу протектора в центральной части. А пониженное давление приводит к преждевременному износу.

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