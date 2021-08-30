Амброзия в цвету: как водителю защитить себя и пассажиров

Период цветения амброзии – сорняка, который вызывает сильную аллергическую реакцию у людей – длится почти до конца сентября. Антиаллергенные салонные фильтры со специальной комбинацией фильтрующих слоев с активированным углем помогут водителям защитить себя и пассажиров.

Специалисты компании Bosch поделились с АвтоОбозом своими рекомендациями. Они помогут облегчить себе жизнь за рулем автомобиля в период активного цветения амброзии и других растений, вызывающих аллергическую реакцию.

Фильтры и их компоненты

В большинстве современных воздушных фильтров основным рабочим элементом является специальная фильтрующая бумага. При этом одним из важнейших параметров является пылеемкость – способность фильтра задерживать вредные частицы и не пропускать их дальше. Чтобы увеличить площадь фильтрующей поверхности, бумагу складывают "гармошкой". И чем бумага тоньше, тем больше получается гофр. По количеству складок частично можно судить о качестве фильтра и эффективности его работы.

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Гофры должны сохранять свою геометрию и не деформироваться под давлением воздуха. Чтобы даже самая тонкая бумага была прочной и обладала необходимыми свойствами, ее обрабатывают специальными составами, например, синтетической смолой. Это продлевает срок службы фильтра и повышает эффективность его работы.

Когда менять салонный фильтр?

Рекомендуется менять салонный фильтр каждые 15 тысяч км, или как минимум один раз в год – весной перед началом сезона цветения, в конце лета или в начале осени. Периодически проверяйте салонный фильтр. Если он сильно засорится, частицы грязи и пыли, проникающие далее в систему вентиляции и кондиционирования, могут вывести ее из строя. Результатом может также стать появление бактерий, плесени и неприятного запаха.

Значительно влиять на частоту замены фильтра могут условия эксплуатации. Например, в крупном мегаполисе или в городах с низким качеством воздуха менять салонный фильтр придется чаще. Если автомобиль часто используется на грунтовых и песчаных дорогах, салонный фильтр также будет засоряться гораздо быстрее.

Как выбрать качественный фильтр?

Коэффициент пропускания пыли у фильтра должен составлять не более 1%, но на практике качественные фильтры справляются с этой задачей еще лучше, пропуская 0,5% пыли и меньше.

Поскольку фильтр контактирует с внешним воздухом, а значит, с содержащимися в нем парами воды, топлива, газами, важно, чтобы материал, из которого он изготовлен, был достаточно прочным, не размокал, не слипался и не деформировался.

Фильтр должен выдерживать воздействие высоких температур без риска воспламенения.

И, конечно, очень важное значение имеет точность соблюдения предусмотренных для конкретной модели размеров воздушного фильтра, надежность соединений и качество уплотнительных материалов.

Некоторые автолюбители в попытке сэкономить покупают самые доступные воздушные фильтры, а их невысокое качество пытаются компенсировать более частой заменой. Однако низкое качество фильтрующего элемента не позволит справиться с той задачей, которая перед ним стоит. Поэтому лучше сразу купить качественный воздушный фильтр, который не только прослужит дольше, но и обеспечит по-настоящему надежную защиту.

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