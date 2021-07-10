Названы 4 причины выхода из строя аккумулятора

Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля – главные причины, влияющие на пусковую мощность аккумуляторной батареи. АвтоОбоз разбирался, какие меры стоит предпринять, чтобы предотвратить выход АКБ из строя?

Большинство водителей вспоминают об аккумуляторе только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодное зимнее время. Однако летняя жара – не менее опасна для АКБ. Рассмотрим основные факторы, влияющие на пусковую мощность автомобильной батареи.

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1) Экстремальные температуры

Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.

Как предотвратить проблему?

• По возможности избегайте парковки автомобиля на солнце;

• Регулярно проверяйте степень зарядки АКБ и в случае необходимости подзаряжайте. Минимальный показатель напряжения разомкнутой цепи должен быть не менее 12,5В, а в идеале – 12,7В;

• Периодически осматривайте состояние клемм – они должны быть не окисленными;

• Держите под контролем состояние генератора;

• При поездках на большие расстояния не допускайте перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включенными фарами, во время стоянки включать максимальное количество приборов, которые потребляют электроэнергию.

Если батарея все-таки нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, возможно, потребуется перепрограммировать.

2) Нерегулярное использование

Многие водители думают, что при выключенном двигателе энергия аккумулятора не расходуется. Это неверно. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, требуется электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в гараже в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая.

Как предотвратить проблему?

• Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор нужно проверить и зарядить при необходимости с помощью специального зарядного устройства (лучше всего — в условиях СТО и под контролем специалистов).

• Вождение автомобиля один раз в неделю в течение как минимум 40 минут может помочь предотвратить проблемы с запуском.

3) Частые короткие поездки

При вождении в условиях "дом-работа-магазин", когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и емкий аккумулятор в таких условиях может преждевременно выйти из строя.

Как предотвратить проблему?

• Хотя бы раз в месяц отправляйтесь в дальние поездки на автомобиле, чтобы подзарядить аккумулятор через генератор.

4) Возраст АКБ

С увеличением возраста АКБ мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые могут препятствовать правильной зарядке.

Как предотвратить проблему?

• Регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы гарантировать надлежащий уровень заряда и работоспособность АКБ.

Как правильно подобрать новый аккумулятор?

Важно подбирать ту модель, которая в состоянии покрыть все потребности автомобиля в энергии. Не стоит покупать дорогую модель АКБ, если у вас относительно простой автомобиль. Потенциал батареи не будет использоваться полностью, а вы переплатите там, где можно было бы сэкономить. Производители учитывают этот фактор.

Для авто премиального класса с высоким уровнем энергопотребления есть АКБ, которые специально разработаны для машин с системой "старт-стоп". Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в том случае, если во время остановки аккумулятор питает большое число потребителей электроэнергии.

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