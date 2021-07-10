Названы 4 причины выхода из строя аккумулятора
Экстремальные температуры, нерегулярное использование, короткие поездки и возраст автомобиля – главные причины, влияющие на пусковую мощность аккумуляторной батареи. АвтоОбоз разбирался, какие меры стоит предпринять, чтобы предотвратить выход АКБ из строя?
Большинство водителей вспоминают об аккумуляторе только, когда двигатель отказывается заводиться, а случается это чаще всего в холодное зимнее время. Однако летняя жара – не менее опасна для АКБ. Рассмотрим основные факторы, влияющие на пусковую мощность автомобильной батареи.
1) Экстремальные температуры
Летняя жара с экстремально высокими температурами может привести к потере заряда аккумулятора. К сожалению, проблему часто невозможно обнаружить, пока не станет слишком поздно.
Как предотвратить проблему?
• По возможности избегайте парковки автомобиля на солнце;
• Регулярно проверяйте степень зарядки АКБ и в случае необходимости подзаряжайте. Минимальный показатель напряжения разомкнутой цепи должен быть не менее 12,5В, а в идеале – 12,7В;
• Периодически осматривайте состояние клемм – они должны быть не окисленными;
• Держите под контролем состояние генератора;
• При поездках на большие расстояния не допускайте перезарядки батареи. Для этого, например, можно ехать с включенными фарами, во время стоянки включать максимальное количество приборов, которые потребляют электроэнергию.
Если батарея все-таки нуждается в замене, установку новой лучше доверить профессионалам. Ведь аккумулятор тесно связан с другими электронными компонентами в автомобиле. Если электрическая цепь между АКБ и компьютерной системой автомобиля нарушена, данные в блоках управления и информационно-развлекательных системах могут быть потеряны. Электронные компоненты, такие как радиоприемники и окна, возможно, потребуется перепрограммировать.
2) Нерегулярное использование
Многие водители думают, что при выключенном двигателе энергия аккумулятора не расходуется. Это неверно. Некоторым системам, таким как сигнализация и замки, функции бесключевого доступа и навигации, требуется электричество, даже когда автомобиль припаркован. Именно поэтому после простоя в гараже в течение нескольких недель автомобиль может не завестись. Чаще подобная неприятность случается в холодную погоду или если батарея старая.
Как предотвратить проблему?
• Если автомобилем долго не пользовались, аккумулятор нужно проверить и зарядить при необходимости с помощью специального зарядного устройства (лучше всего — в условиях СТО и под контролем специалистов).
• Вождение автомобиля один раз в неделю в течение как минимум 40 минут может помочь предотвратить проблемы с запуском.
3) Частые короткие поездки
При вождении в условиях "дом-работа-магазин", когда автовладелец проезжает только короткие расстояния, аккумулятор не может полностью перезарядиться. Даже качественный и емкий аккумулятор в таких условиях может преждевременно выйти из строя.
Как предотвратить проблему?
• Хотя бы раз в месяц отправляйтесь в дальние поездки на автомобиле, чтобы подзарядить аккумулятор через генератор.
4) Возраст АКБ
С увеличением возраста АКБ мощность аккумулятора может снижаться из-за коррозии и сульфатации, которые могут препятствовать правильной зарядке.
Как предотвратить проблему?
• Регулярно проверяйте аккумулятор, чтобы гарантировать надлежащий уровень заряда и работоспособность АКБ.
Как правильно подобрать новый аккумулятор?
Важно подбирать ту модель, которая в состоянии покрыть все потребности автомобиля в энергии. Не стоит покупать дорогую модель АКБ, если у вас относительно простой автомобиль. Потенциал батареи не будет использоваться полностью, а вы переплатите там, где можно было бы сэкономить. Производители учитывают этот фактор.
Для авто премиального класса с высоким уровнем энергопотребления есть АКБ, которые специально разработаны для машин с системой "старт-стоп". Благодаря повышенной устойчивости к циклическим нагрузкам они обеспечивают уверенный пуск двигателя даже в том случае, если во время остановки аккумулятор питает большое число потребителей электроэнергии.
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