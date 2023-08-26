Самые быстрые седаны в Европе: какой автомобиль выбрать любителям экстрима

Европейские производители авто смогли совместить роскошь, практичность и производительность, создав самые быстрые седаны. Они удивляют своими возможностями на дороге.

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OBOZREVATEL собрал список спортивных седанов в Европе. Это не просто автомобили, а прорыв в мире инженерии.

Maserati Ghibli

Это машина итальянского производителя с изумительным дизайном и V-образным двигателем с двойным турбонаддувом. Звук двигателя не похож ни на один другой. Автомобиль разгоняется с места до 100 км за 4,0 секунды. Также он легко проходит любые повороты. Максимальная скорость – 203 км/ч. Седан имеет 580 лошадиных сил и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Это итальянский спортивный седан, оснащенный двигателем ДНК Ferrari и дизайном, идеально сочетающий роскошь и спортивный задор. Разгоняется до 100 км за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 307 км/ч. Двигатель – 2,9-литровый V-6 с двойным турбонаддувом. Авто имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и 505 лошадиных сил.

Bentley Flying Spur

Полноприводный седан, оснащенный массивным двигателем V-12 с двойным турбонаддувом, выдающим 626 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 км за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 333 км/ч. Седан имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Audi RS3

Это один из самых дешевых автомобилей в этом списке. Седан имеет уникальное количество цилиндров – 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель. Разгоняется до 100 км за 3,6 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Авто имеет 401 лошадиную силу и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Audi RS7

Это более мощный автомобиль, чем Audi RS3. Он имеет лучшую производительность и больше по размерам. Седан обладает мощным V-образным двигателем V8 в паре с 48-вольтовым электродвигателем, что делает его маневренным. Он разгоняется до 100 км за 3,3 секунды, максимальная скорость в зависимости от опции варьируется от 250 до 280 и 305 км/ч. Авто имеет 591 лошадиную силу и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

BMW M5 Competition

Это один из самых быстрых немецких седанов, оснащенный 4,4-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом. Разгоняется до 100 км за 3,2 секунды, максимальная скорость – 305 км/ч. Авто имеет 600 лошадиных сил, 8-ступенчатую автоматическую коробку и полный привод.

BMW M8 Competition

Это четырехдверный вариант легендарного BMW. Возможно, он не имеет увлекательного выхлопного звука, как некоторые спортивные седаны, но он потрясающе быстр. M8 Competition может быть убедительным партнером на открытой дороге, но его настоящий дом – это трек. Он оснащен 4,4-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом. Авто разгоняется до 100 км за 3,0 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Седан имеет 617 лошадиных сил и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Mercedes-AMG E63 S

Это автомобиль немецкого производителя, который является одним из самых быстрых европейских седанов за всю историю. E63 S 2023 года – последняя модель, получившая чистый V-образный двигатель внутреннего сгорания V8. Автомобиль разгоняется до 100 км за 3,0 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Седан имеет 603 лошадиных сил и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Этот седан с длинным капотом демонстрирует невероятные показатели, особенно в этой гибридной версии, снабженный 4,0-литровым гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Автомобиль разгоняется до 100 км за 3,0 секунды, максимальная скорость – 270 км/ч. Седан имеет 690 лошадиных сил и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Mercedes-AMG GT63 S E-Performance

Это европейское авто построено на базе седана E-класса. GT63 S – это топовая комплектация для AMG, которая обеспечивает непревзойденную скорость, является самым быстрым немецким седаном и претендует на звание самого быстрого седана в мире. Автомобиль разгоняется до 100 км за 2,8 секунды, максимальная скорость – 315 км/ч. Седан имеет 230 лошадиных сил, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и оснащен 4,0-литровым гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом.

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