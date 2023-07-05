Какие авто называют самыми экономичными в мире: топ-5

Экономия топлива – один из ключевых показателей при выборе нового автомобиля. Особенно это важно в периоды, когда стоимость бензина и дизеля растет. Конечно, хороший вариант, который позволит экономить на традиционном горючем – это электромобиль или гибрид. Но, как показывает опыт, двигатели внутреннего сгорания тоже еще обладают неиспользованным потенциалом.

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Издание Top Speed собрало пятерку автомобилей, которые позволяют хорошо экономить на топливе. И при этом не сильно уступают в мощности, что обычно является проблемой экономичных авто.

Toyota Corolla

Средняя экономия топлива: 6,7 л на 100 км

Японский автоконцерн продолжает удерживать лидерство среди сбалансированных по большинству параметров моделей. Компактная Corolla, выпущенная в 1968 году, быстро стала бестселлером и за 12 поколений не потеряла своих позиций. Сейчас это не только один из самых доступных вариантов, но и один из самых экономичных негибридных автомобилей в мире. Оптимальный вариант двигателя для этой модели – это 4-цилиндровый M20A. Он не использует принудительную индукцию и обеспечивает хорошую экономичность.

Volkswagen Golf GTI

Средняя экономия топлива: 7,4 л на 100 км

Если кто и может составить достойную конкуренцию Corolla, так это Volkswagen Golf. Восьмое поколение немецкого хэтчбека может похвастаться большиму количеством цифровой начинки. В салоне вместо физических кнопок остались сенсорные панели, что делает авто более привлекательным и удобным и максимально приближает его к премиальному сегменту при достаточно демократичной цене. При этом производительность и экономия топлива у Golf GTI остались на высоте. Модель поражает своей управляемостью, быстрым ускорением и богатым функционалом.

Mazda MX-5 Miata

Средняя экономия топлива: 6,9 л на 100 км

Mazda Miata – это не только один из самых узнаваемых спортивных автомобилей, он при этом может похвастаться изрядной экономичностью. Большая заслуга японского родстера в том, что у него небольшой вес. Масса авто составляет всего 1025 кг. Что в сочетании с эффективным 2-литровым двигателем SkyActiv дает отличную эффективность и экономичность. Причем MX-5 Miata бережно тратит топливо даже во время передвижения по городу. Единственный недостаток модели – достаточно тесный салон. Что, в принципе, характерно для спортивных моделей.

BMW 230i

Средняя экономия топлива: 8,4 л на 100 км

Несмотря на то, что новичка 2 серии сложно назвать легким (весит он 1600 кг), его мощный двигатель B48 делает его настоящим монстром. Если вы ищете более экономичное баварское купе, забудьте о шестицилиндровых версиях. Вы получите максимальную отдачу от полного бака бензина, если выберете модель 230i с задним приводом. 230i по-прежнему хорошо проявляет себя на шоссе, радует шикарным интерьером и весьма удобен. Единственными недостатками являются тесные сиденья второго ряда и небольшой объем багажника.

Mazda 3

Средняя экономия топлива: 7,35 л на 100 км

Еще одна модель с двигателем SkyActiv в списке. В 2023 году безнаддувный двигатель SkyActive-G модели Mazda 3 стал даже немного мощнее по сравнению с предыдущими годами. Конкурируя с Toyota Corolla и Hyundai Elantra, Mazda все же предлагает более высокий класс автомобиля. А что еще важнее, несмотря на самый большой двигатель в своем сегменте, эта модель по-прежнему обеспечивает значительную экономию топлива. При этом она доступна как в кузове седан, так и в формате хэтчбека и при этом может похвастаться просторным салоном.

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