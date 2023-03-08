Женщины назвали лучшие автомобили в мире

Традиционно в Международный женский день жюри конкурса Women's World Car of the Year подвели итоги и назвали победителей в шести номинациях. А главный приз в нынешнем году достался кроссоверу Kia Niro.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса. В этом году в выборе победителя принимали участие 64 женщины из 46 стран мира, которые занимаются автомобильной журналистикой.

Конкурс Women's World Car of the Year состоит из двух раундов. В первом члены жюри отбирают наиболее достойных в шести номинациях. Во втором – из этих шести финалистов выбирают главного победителя. За победу в нынешнем конкурсе боролись 59 новинок мирового автопрома, представленных на рынке в 2022 году.

В этом году по итогам конкурса победу в номинации "Городской автомобиль" и главный приз завоевал Kia Niro нового поколения. В категории "Семейный SUV" победа досталась Jeep Avanger. Среди больших авто лучшим назвали французский Citroen C5 X. В категории больших SUV награду присудили Nissan X-Trail. Как и в прошлом году, среди спорткаров чаша весов вновь склонилась на сторону продукции мастеров из Ингольштадта – Audi RS3. А вот лучшим полноприводным авто женщины назвали популярный пикап Ford Ranger.

Конкурс Women's World Car of the Year впервые провели в 2009 году. Он был организован автомобильной журналисткой из Новой Зеландии Сэнди Майр. Напомним, что в прошлом году титул лучшего женского авто присудили Peugeot 308.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Acura, Ford и Kia названы "Автомобилями года" в Северной Америке.