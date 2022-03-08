Женщины выбрали лучший автомобиль в мире
В Международный женский день жюри конкурса Women's World Car of the Year 2022 назвали победителя. Им стал французский Peugeot 308.
Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса. В этом году в выборе победителя принимали участие 56 женщин, которые занимаются автомобильной журналистикой. Они представляют 40 стран мира на пяти континентах.
Конкурс Women's World Car of the Year состоит из двух раундов. В первом выбирают лучших в шести категориях. А затем из "шестерки" финалистов – главного победителя. За победу в нынешнем конкурсе боролись 65 новых моделей авто, представленных на рынке в 2021 году.
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По итогам конкурса Peugeot 308 победил в номинации "Городской автомобиль", Kia Sportage завоевал титул "Семейного SUV", среди больших авто лучшим назвали электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, в категории больших SUV награда досталась BMW iX, среди спорткаров пальму первенства женщины отдали Audi e-Tron GT, а лучшим полноприводным авто стал Jeep Wrangler 4xe.
Напомним, что конкурс проводится с 2009 года. Он был основан Сэнди Майр, автомобильной журналисткой из Новой Зеландии. В прошлом году главным победителем конкурса стал Land Rover Defender.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Peugeot, Citroen и Opel предоставляют бесплатный сервис авто государственных и коммунальных учреждений.