ВСУ просят граждан сообщать об особо опасной технике врага

ВСУ просят всех обнаруживать особо опасное вооружение и оборудование врага. В частности, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР) различных модификаций.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook. Не вся опасная техника агрессора обязательно оборудована пушками и пулеметами. Имеются также разнообразные специальные транспортные средства, выполняющие задачи обеспечения разведки и радиоэлектронной борьбы. Примеры таких машин можно увидеть на иллюстрации ниже.

Сообщайте о них через Telegram bot @stop_russian_war_bot или на горячую линию Министерство обороны Украины 0800500442.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ показали слабые места вражеской техники.