Volkswagen показал тизер совместного с Ford пикапа

Немецкая компания Volkswagen представила иллюстрации будущего пикапа Amarok, которій будет создан в кооперации с компанией Ford и во многом будет унифицирован с Ford Ranger.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках ежегодной отчетной конференции коммерческого подразделения Volkswagen Commercial Vehicles компания поделилась новой информацией о будущем пикапе Amarok.

Как мы уже рассказывали, новинка будет создаваться совместными усилиями концерна и их коллег из компании Ford. Планируется, что новый VW Amarok будет во многом унифицирован с "фордовской" моделью Ranger. Подобная кооперация позволит существенно снизить затраты на разработку и производство машины.

Построенный на платформе T7, Amarok получит собственный дизайн передней части, выполненный в фирменной стилистике немецкого бренда. На тизере видно, что автомобиль получит характерную облицовку радиатора, в которую органично имплантированы фары головного света, а массивные колесные арки переходят в боковые панели переднего бампера. В нижней части переднего бампера расположена массивная защита с опционной лебедкой.

Металлические вставки украшают боковые пороги, зеркала со встроенными "поворотниками" стали шире, а на крыше между рейлингами установили планку с парой светодиодных фонарей. За стенкой кабины установлен защитный каркас, а эффектные легкосплавные диски обуты во внедорожную резину с "зубастым" протектором.

По предварительной информации, новый Amarok получит моторы V6. В частности, в списке силовых агрегатов ожидаются 2,7-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом и 3-литровый дизель.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Volkswagen заявили, что электрические грузовики перспективнее водородных. В подразделении Traton потратят $1,9 млрд на электрификацию грузовых автомобилей до 2025 года.