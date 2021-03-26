Volkswagen показав тізер спільного з Ford пікапа

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Volkswagen показав тізер спільного з Ford пікапа

Німецька компанія Volkswagen представила ілюстрації майбутнього пікапа Amarok, которій буде створений у кооперації з компанією Ford та багато у чому буде уніфікований з Ford Ranger.

Про це повідомляє прес-служба виробника. В рамках щорічної звітної конференції комерційного підрозділу Volkswagen Commercial Vehicles компанія поділилася новою інформацією про майбутнє пікапі Amarok.

Минулорічний тизер нового Amarok

Як ми вже розповідали, новинка буде створюватися спільними зусиллями концерну та їх колег з компанії Ford. Планується, що новий VW Amarok буде багато у чому уніфікований з "фордовськой" моделлю Ranger. Подібна кооперація дозволить істотно знизити витрати на розробку та виробництво машини.

Актуальне покоління пікапа Amarok випускається з 2010 року
Ford Ranger – один з бестселерів морок

Побудований на платформі T7, Amarok отримає власний дизайн передньої частини, виконаний у фірмовій стилістиці німецького бренду. На тізері видно, що автомобіль отримає характерне облицювання радіатора, у яке органічно імплантовані фари головного світла, а масивні колісні арки переходять у бічні панелі переднього бампера. У нижній частині переднього бампера розташован масивний захист з опціонної лебідкою.

Amarok отримає характерну облицювання радіатора, у яке органічно імплантовані фари головного світла

Металеві вставки прикрашають бічні пороги, дзеркала з вбудованими "поворотниками" стали ширше, а на даху між рейлингами встановили планку з парою світлодіодних ліхтарів. За стінкою кабіни встановлений захисний каркас, а ефектні легкосплавні диски взуті у внедорожную гуму з "зубастим" протектором.

За попередньою інформацією, новий Amarok отримає мотори V6. Зокрема, у списку силових агрегатів очікуються 2,7-літровий бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом та 3-літровий дизель.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Volkswagen заявили, що електричні вантажівки перспективніше водневих. У підрозділі Traton витратять $1,9 млрд на електрифікацію вантажних автомобілів до 2025 року.

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