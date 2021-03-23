В Volkswagen заявили, что электрические грузовики перспективнее водородных

В дочерней компании Volkswagen Traton заявили, что грузовики и автобусы, работающие на электричестве, имеют больше перспектив, чем те, что на водороде.

Гендиректор Traton Маттиас Грюндлер говорит, что грузовики на топливных элементах имеют серьезный недостаток по сравнению с аккумуляторными электрическими силовыми агрегатами – только одна четверть вырабатываемой энергии используется для питания грузовика. Остальные теряется при получении водорода. Об этом сообщает сайт FreightWaves.

"В основном, чисто электрические грузовики будут превосходить свои водородные аналоги как более экономичное и экологическое решение для грузовых автомобилей, особенно грузовых автомобилей на долгие рейсы", – сказал Грюндлер.

Также в Traton заявили, что потратят 1,9 миллиарда долларов на электрификацию грузовых автомобилей до 2025 года. Вместе с брендами MAN и Scania они отказываются от ДВС.

Поскольку этот переход увеличивает инвестиции в аккумуляторные электрические и коммерческие транспортные средства на топливных элементах, компания сократит расходы на традиционные силовые агрегаты. Эти шаги согласовываются с компанией Volkswagen, которая на прошлой неделе заявила, что к 2030 году построит шесть гигафабрик в Европе для производства аккумуляторов для электромобилей.

К 2025 году электрические транспортные средства составят около 10% автомобилей Scania в Европе. Половина новых автобусов дочерней компании MAN будет аккумуляторная до 2025 года. Половина моделей Scania будет питаться электричеством до 2030 года. К этому времени 60% транспортных средств MAN и 40% их больших грузоподъемных грузовиков будет использовать технологии нулевых выбросов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии создадут междугородную магистраль для электрических грузовиков. В проекте задействованы MAN, Daimler, Volvo и другие.