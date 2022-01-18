Volkswagen показал тизер нового Golf

Немецкая компания Volkswagen заинтриговала тизером нового представителя семейства Golf, дебют которого намечен на февраль нынешнего года. Модель назвали "Notably Fast Transporter" (англ. "Заметно быстрый транспортер"), чтобы подшутить над растущим интересом к технологии блокчейна (NFT).

Тизер был опубликован на официальной страничке Volkswagen в Facebook. Интересно, что на сегодняшний день в семействе Golf есть широкая палитра спортивных моделей, включая GTI, GTD, GTE и R. Кроме того, у GTI есть еще 300-сильная модификация Clubsport 45.Поэтому анонс вызвал не только удивление, но и недоумение экспертов.

Напомним, что в арсенале Golf GTI – 245 л.с. и 370 Нм, а полноприводная версия R может похвастать 320 л.с. и 400 Нм. Возможно, речь идет о новой трековой версии Golf GTI TCR, которая будет адресована спортсменам, выступающим на кольцевых чемпионатах. По регламенту TCR, новинка будет иметь облегченный кузов, монопривод, и минимальный дорожный просвет 80 мм. В этом случае под капотом будет располагаться 2-литровый двигатель мощностью до 350 л.с.

Видео дня

Как бы там ни было, ждать премьеры осталось уже не долго. Появление нового представителя семейства Golf состоится в феврале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что компания Volkswagen показала новые иллюстрации пикапа Amarok.