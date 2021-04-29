Volkswagen начал продажи юбилейной версии Golf GTI Clubsport 45

В Европе стартовали продажи юбилейной версии "заряженного" хэтчбека Volkswagen Golf GTI нового поколения. Новинка получила имя Clubsport 45.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Популярный хэтчбек Golf GTI отмечает в этом году 45-летие с момента старта официального производства. Впервые спортивный вариант Golf первого поколения показали в 1975 году, а в серию модель отправилась годом спустя.

Чтобы отметить юбилей культового хэтчбека для поклонников подготовили эксклюзивную версию Clubsport 45. Новинка отличается ярким оформлением экстерьере и интерьера, а под капотом расположился 300-сильный турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатой DSG.

Узнать новинку можно по особой символике с красными акцентами и аппликациями с цифрой 45 на дверях. Кузов окрасили в глубокий серый цвет, а крыша, переходящая в задний спойлер, сияет черным глянцем. Кроме того, автомобиль получил насыщенную тонировку стекол, черные оклады стекол и зеркал, а также эффектный аэродинамический обвес.

В стандартную комплектацию входит пакет Race, который включает 19-дюймовые 15-спицевые диски Scottsdale в черном глянце с красными контрастными полосками Tornado Red, спортивную выхлопную систему, а также отсутствие привычного электронного "ошейника", ограничивающего максимальную скорость. Версия Clubsport 45 получила матричные фары IQ.Light LED с красными светодиодными полосками.

В салоне новинки – полностью цифровая панель приборов, красная светодиодная подсветка, новые спортивные кресла с эксклюзивной отделкой, а многофункциональный руль украсила цифра 45.

В Германии цена новинки с учетом местных налогов стартует с отметки 47790 евро.

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