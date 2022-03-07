Вместо автобусов и троллейбусов – противотанковые 'ежи'

Украинская компания "Бас Мотор", выпускающая автобусы и троллейбусы, готова присоединиться к выполнению государственного заказа по обеспечению критических нужд государства. На заводе в Луцке намерены перепрофилироваться, вернуть на площадки всех своих работников и запустить новые программы производства в рамках заявленных правительством инициатив.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Автомобилестроитель присоединится к выполнению госзаказов. Уже сегодня даже с ограниченным количеством рабочих на предприятии начали производить противотанковые "ежи", колючки для повреждения шин и заградительные цепи. Вся эта продукция будет передаваться местным общинам бесплатно.

Ранее к аналогичной инициативе присоединилось предприятие TAD, которое в послевоенные времена производило прицепы для перевозки негабаритных грузов. Однако сейчас производителю тралов пришлось переориентироваться на выпуск совсем другой продукции.

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