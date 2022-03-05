АвтоКрАЗ бесплатно передала армии свои автомобили

Кременчугский автомобильный завод активно помогает вооруженным силам Украины. Речь идет как о новых моделях, так и отремонтированных специалистами завода.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". С завода в военные формирования поехала военная и гражданская техника, как новые модели, так и отремонтированные.

"Мы безвозмездно передаем машины армии, а также при необходимости ремонтируем их. Уже был отдан бронированный КрАЗ Кугуар, предназначенный для ведения боя в городе. Также для 95-й бригады отправили бронеавтомобиль КрАЗ Спартан", – сообщил Роман Черняк, генеральный директор предприятия.

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В настоящее время военным был передан КрАЗ Фиона. Эта машина стояла на выставочной площадке. Фиона подходит для выполнения боевых задач как в городских условиях, так и условиях полного бездорожья. Автомобиль полностью бронирован, спроектирован для защиты пассажиров от баллистических угроз.

За первые дни войны АвтоКрАЗ уже передал ВСУ и отремонтировал бесплатно машин на сумму более 50 млн гривен, сообщил руководитель завода.

Как рассказывал OBOZREVATEL, Укроборонпром договорился с Генштабом о ремонте трофейной техники.