Великобритания отправит в Украину пожарные машины и оборудование

Благотворительная организация Великобритании Fire Aid & International Development и Национальный совет начальников пожарной охраны NFCC уже собрали более 5000 единиц пожарно-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты, которые будут отправлены конвоем в Украину.

Об этом сообщается на сайте организации. В течение месяца в Украину доставят технику и оборудование для отечественных пожарных. В частности, ряды ГСЧС пополнят 15 пожарных машин из Великобритании. Также гуманитарный конвой доставит в нашу страну тепловизоры для поиска пострадавших, генераторы, освещения, шланги, спасательное оборудование и тысячи комплектов индивидуальной защиты.

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Напомним, что в минувшее воскресенье в Украину прибыл конвой с гуманитарным грузом и машинами скорой помощи из Португалии. Его организовала "Лига пожарных Португалии" в рамках кампании "Шлем для украинских пожарных", которая проводилась в течение недели среди всех пожарных частей страны.

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