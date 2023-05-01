В Украине в 2023 году выросло количество аварий с травмированными и погибшими

Количество ДТП с пострадавшими и погибшими в Украине возвращается на показатели довоенного периода. В частности это касается и аварий, где пострадали дети. В антирейтинге по числу ДТП с жертвами лидирует Днепропетровская область.

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Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. С начала 2023 года количество дорожных происшествий с пострадавшими достигло показателей к большому вторжению. Так, за первые три месяца текущего года уже зафиксировано 4538 аварий. Это соотносительно с соответствующим периодом 2021 года, когда было зафиксировано 4457 аварий с жертвами.

По количеству ДТП с погибшими и/или травмированными за первые 3 месяца 2023 года лидирует Днепропетровская область - 418 случаев. Это 9% от общего количества аварий с пострадавшими. В антитопе также оказались Киев – 400 ДТП с жертвами и Львовская область – 373 аварии.

В этом году Днепропетровская область уверенно лидирует во всех антирейтингах ДТП: в этом регионе в целом наибольшее количество аварий с пострадавшими, в частности, больше летальных ДТП, и второе место в Украине по количеству травмированных.

За 3 месяца 2023 571 ребенок был травмирован в ДТП и 26 погиб. Эти показатели соответствуют статистике 2021 года.

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