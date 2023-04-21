Украинские водители заработали штрафы более чем на 382 млн грн

За неполный 2022 год было зафиксировано более 2 млн нарушений ПДД. Только за нарушения, зафиксированные камерами автофиксации с мая, когда они возобновили свою работу, водителям нужно будет оплатить более 382,8 млн грн.

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Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Департамента патрульной полиции. Только за штрафы за период после возобновления работы камер (с мая по декабрь прошлого года) водители оплатили более 382,8 млн. грн.

В целом, системой автофиксации было засвидетельствовано почти вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако следует отметить, что с первых дней великой войны и до середины мая камеры не работали. 32% нарушений камеры зафиксировали сразу после возобновления работы в июне-июле. В среднем за месяц фиксировалось более 300 тысяч постановлений.

Вопреки ожиданиям российской пропаганды, блекауты не привели к увеличению нарушений на дорогах. Месяцы наиболее активных обстрелов гражданской инфраструктуры - ноябрь и декабрь - оказались "тихими". Так, около 90 тысяч нарушений ПДД было зафиксировано в ноябре — это в 3,5 раза меньше, чем в начале лета после восстановления работы камер. В декабре количество постановлений уменьшилось еще на треть – до 64 тысяч. В среднем за июнь-октябрь выписывалось 260 тысяч постановлений.

Для сравнения, в 2021 году пиковыми месяцами были сентябрь и октябрь – более 400 тысяч постановлений в месяц. Если в первом полугодии 2021 года среднее количество постановлений составило 110 тысяч, то во втором полугодии эта цифра увеличилась почти в три раза — до 320 тысяч постановлений в месяц.

До недавнего времени все штрафы, начисленные системой автофиксации, выплачивались на один счет и шли в общий бюджет. Однако в связи с изменениями в Бюджетный кодекс Украины правила изменились: с 1 февраля 10% штрафов с камер автофиксации будут поступать в местные бюджеты общин, на территории которых произошло правонарушение, а не на один общий счет, как раньше. Ранее местные общины получали лишь 0,5% от таких штрафов, а остальные шли в госбюджет.

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