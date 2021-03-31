В Украине обновили правила парковки: какие изменения утвердил Кабмин

На заседании в среду, 31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. В частности, парковки на тротуарах размещать запретили.

Также, как сообщила пресс-служба Кабмина, инспектора по парковке получат статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления.

Что еще нового в правилах:

Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать, заплатил ли водитель за парковку.

Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места.

На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей. За запрет ими пользоваться вводится ответственность.

Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.

Паркоматы теперь необязательные, вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты.

При оплате нужно будет указывать не только время, но и номер авто – чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

"В Украине вводятся современные и комфортные условия парковки автомобилей, которые сбалансируют интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечат развитие системы парковки в Украине на европейском уровне", – заявили в правительстве.

В Кабмине уверены, что документ улучшит качество услуг по парковке, увеличит доходы местных бюджетов, стимулирует использовать площадки для парковки с максимальной эффективностью.

Также изменения в правилах дадут органам местного самоуправления дополнительные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах, говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL: