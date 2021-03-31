В Украине обновили правила парковки: какие изменения утвердил Кабмин

Дарья Дурова Новости 01:50, 1.04.2021

На заседании в среду, 31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. В частности, парковки на тротуарах размещать запретили.

Также, как сообщила пресс-служба Кабмина, инспектора по парковке получат статус уполномоченного лица исполнительного органа местного самоуправления.

Что еще нового в правилах:

  • Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать, заплатил ли водитель за парковку.

  • Стоимость парковки местные власти смогут определять, исходя из реального спроса на места.

  • На парковках обязательно должны быть зарядные устройства для электромобилей. За запрет ими пользоваться вводится ответственность.

  • Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека.

  • Паркоматы теперь необязательные, вместо них можно использовать другое оборудование, позволяющее фиксировать факт оплаты.

  • При оплате нужно будет указывать не только время, но и номер авто – чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

"В Украине вводятся современные и комфортные условия парковки автомобилей, которые сбалансируют интересы лиц с инвалидностью, пешеходов, автомобилистов, субъектов хозяйствования и обеспечат развитие системы парковки в Украине на европейском уровне", – заявили в правительстве.

В Кабмине уверены, что документ улучшит качество услуг по парковке, увеличит доходы местных бюджетов, стимулирует использовать площадки для парковки с максимальной эффективностью.

Также изменения в правилах дадут органам местного самоуправления дополнительные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах, говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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