Кабмин продлил сроки использования водительских удостоверений старого образца

Кабинет Министров Украины продлил сроки использования бланков старого образца, которые еще есть в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщили на сайте ГСЦ МВД. Однако, в ближайшее время в сервисных центрах начнут выдавать новые формуляры удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Новые удостоверения полностью адаптирован к международным требованиям. Они переведены на три языка – украинский, английский, и частично – французский, действуют на территориӥ Европы и во многих странах мира.

Кроме того, отныне на удостоверении указывается группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в водительского удостоверения только с письменного согласия владельца.

На пластиковой карточке свидетельства о регистрации – бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об авто.

Но и это еще не все. В Украине изменили определение административно-территориальной принадлежности транспортного средства. Теперь номерные знаки будут закреплять не по месту прописки владельца, а по месту регистрации (перерегистрации) авто.

Основным нововведением является то, что каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области. В то же время это не распространяется на знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в МВД рассказали, как формируются номерные знаки. В частности, к их перечню добавились номерные знаки для электромобилей.