В Україні оновили правила паркування: які зміни затвердив Кабмін
На засіданні в середу, 31 березня, Кабінет міністрів затвердив зміни правил паркування автомобілів в Україні. Зокрема, парковки на тротуарах розміщувати заборонили.
Також, як повідомила пресслужба Кабміну, інспектори з паркування отримають статус уповноваженої особи виконавчого органу місцевого самоврядування.
Що ще нового в правилах:
Вводиться поняття системи контролю відплати послуг. Йдеться про встановлення ПО, яке дозволить у режимі реального часу відслідковувати, чи заплатив водій за парковку.
Вартість паркування місцева влада зможе визначати, виходячи з реального попиту на місця.
На парковках обов'язково повинні бути зарядні пристрої для електромобілів. За заборону ними користуватися вводиться відповідальність.
Повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською картою з обов'язковою видачею чека.
Паркомати тепер необов'язкові, замість них можна використовувати інше обладнання, що дозволяє фіксувати факт оплати.
Під час оплати потрібно буде вказувати не тільки час, а й номер авто – щоб уникнути схем, коли водії просто передають одне одному талони.
"В Україні вводяться сучасні та комфортні умови паркування автомобілів, які збалансують інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб'єктів господарювання та забезпечать розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні", – заявили в уряді.
У Кабміні впевнені, що документ покращить якість послуг із паркування, збільшить доходи місцевих бюджетів, стимулюватиме використовувати майданчики для паркування з максимальною ефективністю.
Також зміни в правилах дадуть органам місцевого самоврядування додаткові важелі для вирішення транспортних проблем у населених пунктах, йдеться в повідомленні.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка, які ще є в сервісних центрах МВС.
Крім того, в країні змінили визначення адміністративно-територіальної приналежності транспортного засобу. Тепер номерні знаки будуть закріплювати не за місцем прописки власника, а за місцем реєстрації (перереєстрації) авто.