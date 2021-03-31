В Україні оновили правила паркування: які зміни затвердив Кабмін

Дар'я Дурова Новини 01:50, 1.04.2021

На засіданні в середу, 31 березня, Кабінет міністрів затвердив зміни правил паркування автомобілів в Україні. Зокрема, парковки на тротуарах розміщувати заборонили.

Також, як повідомила пресслужба Кабміну, інспектори з паркування отримають статус уповноваженої особи виконавчого органу місцевого самоврядування.

Що ще нового в правилах:

  • Вводиться поняття системи контролю відплати послуг. Йдеться про встановлення ПО, яке дозволить у режимі реального часу відслідковувати, чи заплатив водій за парковку.

  • Вартість паркування місцева влада зможе визначати, виходячи з реального попиту на місця.

  • На парковках обов'язково повинні бути зарядні пристрої для електромобілів. За заборону ними користуватися вводиться відповідальність.

  • Повинен бути передбачений розрахунок за паркування банківською картою з обов'язковою видачею чека.

  • Паркомати тепер необов'язкові, замість них можна використовувати інше обладнання, що дозволяє фіксувати факт оплати.

  • Під час оплати потрібно буде вказувати не тільки час, а й номер авто – щоб уникнути схем, коли водії просто передають одне одному талони.

"В Україні вводяться сучасні та комфортні умови паркування автомобілів, які збалансують інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб'єктів господарювання та забезпечать розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні", – заявили в уряді.

У Кабміні впевнені, що документ покращить якість послуг із паркування, збільшить доходи місцевих бюджетів, стимулюватиме використовувати майданчики для паркування з максимальною ефективністю.

Також зміни в правилах дадуть органам місцевого самоврядування додаткові важелі для вирішення транспортних проблем у населених пунктах, йдеться в повідомленні.

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