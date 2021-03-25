В Україні номерні знаки закріплюватимуть за новою схемою

В Україні змінили визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу. Тепер номерні знаки закріплюватимуть не за місцем прописки власника, а за місцем реєстрації (перереєстрації) авто.

Міністерство внутрішніх справ ухвалило наказ від 02 березня 2021 року №166, який встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначено правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків та встановлено вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик. Про це повідомили на сайті Головного сервісного центру МВС.

Основним нововведенням є те, що кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області. Водночас це не поширюється на знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі.

"Таке нововведення дозволяє оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих витрат: матеріальних на виготовлення і логістичних на доставку та зберігання у сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів. У кінцевому результаті це призведе до економії бюджетних коштів", – зазначили в ГСЦ МВС.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у МВС розповіли, як формуються номерні знаки. Зокрема, до їх переліку додалися номерні знаки для електромобілів.