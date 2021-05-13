В США назвали лучшие кроссоверы и SUV стоимостью до $15 000

Американские аналитики составили список лучших предложений на рынке в сегменте кроссоверов и SUV. Исследования касались автомобилей в ценовом диапазоне до $15 тысяч.

Список бестселлеров опубликован на портале Autoblog. За последние годы покупатели активно пересаживаются с классических седанов на кроссоверы и SUV. Также в США традиционно популярен сегмент пикапов, где много лет доминирует Ford F-150.

Однако, несмотря на растущие продажи, далеко не каждый покупатель готов выложить свои кровные сбережения за новый автомобиль. Поэтому аналитики Autoblog подготовили список подержанных моделей стоимостью до $15 тысяч. Они выбрали автомобили, которые имеют как минимум средний рейтинг надежности из доступных онлайн-источников, таких как Consumer Reports и dashboard-light.com.

Лучшим субкомпактным SUV назван Hyundai Kona 2018-2020. Этот автомобиль появился на рынке в 2018 году и быстро стал популярным среди покупателей. Рекомендуется присмотреться к полноприводной версии. Автомобиль можно найти в этом ценовом диапазоне как с базовым 2-литровым мотором на 147 сил, так и в более мощной модификации с турбированным 1,6-литровым двигателем, имеющим в своем арсенале 175 л.с. В качестве альтернативы можно оценить достоинства и недостатки таких конкурентов, как Honda HR-V и Subaru Crosstrek.

В категории компактных SUV лучшим признали Mazda CX-5 2014-2016. По мнению экспертов, это лучшее предложение в сегменте по всем аспектам. В данном случае можно рассматривать версии с 2-литровым мотором на 155 сил или альтернативный более мощный 2,5-литровый вариант с двигателем на 184 л.с. Как альтернативу можно изучить ценовое предложение на Honda CR-V.

Лучшим 5-местным SUV оказался Jeep Grand Cherokee 2013-2015. Среди основных достоинств этой модели – солидный запас прочности и полноприводная трансмиссия, которая позволит уверенно чувствовать себя на любом бездорожье. Для тех, кто предпочитает более спортивный кроссовер, стоит присмотреться к 2013 Infiniti FX 37. Его V6 предлагает 325 л.с. мощности, а разгон до "сотни" занимает чуть более 6 секунд.

В категории SUV с тремя рядами кресел лучшим признан Kia Sorento 2016-2017. Для модели предлагается три двигателя на выбор – 2,4 л (185 л.с.), 2 л (240 л.с.) и 3,3-литровый V6 с 290 "лошадками". Если вам требуется еще больше свободного пространства, можно присмотреться к Dodge Durango и Ford Flex.

Среди самых больших SUV наиболее удачным выбором станет Ford Expedition 2009-2014. Этот гигантпредлагает достаточно места для большой компании и ее багажа, а также имеет возможность тянуть за собой грузы массой более 4 тонн. Кроме того, под капотом модели располагается турбированный EcoBoost V6, работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом".

В качестве альтернативного варианта можно изучить предложения на Nissan Armada. Этот автомобиль оснащается 5,6-литровым V8 мощностью 317 л.с. и 5-ступенчатым "автоматом". Благодаря прочной и надежной конструкции, ведущей свою родословную от пикапа Titan, Nissan Armada будет радовать своего владельца долгие годы.

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