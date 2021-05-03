Названы самые популярные кроссоверы в Украине с начала 2021 года

Самыми популярными кроссоверами в Украине в первом квартале 2021 стали Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage.

Рейтинг составил сайт Auto.Ria. За ними следуют Nissan Qashqai, Hyundai Tucson и Volkswagen Touareg.

Цены на автомобили указаны в соответствии с предложениями на сайте. Сейчас самым доступным кроссовером является Chery Tiggo 2 с полуторалитровым бензиновым мотором, передним приводом и механической КПП, за которого дилеры просят минимум $10 791. Самым дешевым "паркетником" с автоматической коробкой передач опять же будет Chery Tiggo 2, который стоит $12 800.

Наиболее доступный дизельный кроссовером на рынке – Renault Duster. Цены на него начинаются от $19 300. Если хочется приобрести электрический кроссовер, то можно присмотреться к наиболее дешевому среди них – Hyundai Kona с ценой от $35 500. А, например, наиболее популярным в марте был Mercedes-Benz EQC стоимостью от $64 700.

Самыми дешевыми внедорожниками с полным приводом являются Haval H2 (от $17 868), Renault Duster (от $18 630), Suzuki SX4 (от $19 620) и Nissan Qashqai (от $24 200).

Среди самых дорогих новых кроссоверов в Украине представлены Lamborghini Urus (до $425 440), Mercedes-Benz G-класса (до $837 000) и Rolls-Royce Cullinan (до $1 183 400). Однако для них можно заказать ряд дополнительный опций, из-за чего их стоимость может увеличиться.

В первом квартале 2021 года кроссоверы и внедорожники составляли в Украине 62% продаж новых авто среди всех видов легковых автомобилей, а на вторичном рынке всего 20%.

Ранее Auto Oboz составил список лучших дешевых кроссоверов в Украине.