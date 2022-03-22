В РФ готовы попрощаться с мировыми автопроизводителями

Сотрудничество с некоторыми иностранными автопроизводителями в РФ может быть прекращено. Окончательное решение об уходе с российского рынка приняли еще не все компании.

Об этом заявил на пропагандистском канале Россия24 министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, некоторые иностранные автопроизводители уже подтвердили намерение возобновить работу заводов в России. В то же время он допустил, что придется "попрощаться" с теми предприятиями, которые затягивают принятие окончательного решения о том, уходят ли они с российского рынка либо возвращаются на него.

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"Мы пока со всеми основными брендами находимся в диалоге. С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", – сказал Мантуров, отметив, что иностранные предприятия, приостановившие свою деятельность в России, не предоставили заявления о полном уходе с местного рынка.

Глава Минпромторга предположил, что уже в конце марта – начале апреля удастся "прийти к общему знаменателю" с компаниями после чего можно будет формировать планы на развитие того или иного предприятия. Он уточнил, что это касается не только автопрома, а всех промышленных предприятий, иностранные владельцы которых еще не озвучили своего окончательного решения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault возобновила производство авто в стране-агрессоре.

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