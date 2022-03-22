Renault возобновляет производство в России

Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на своих заводах в Москве, вопреки тенденции многих других крупных мировых компаний, которые разорвали связи с Россией из-за войны с Украиной.

Об этом сообщает The Guardian. В прошлом месяце Renault приостановила производство на своих российских заводах, сославшись на логистические проблемы, связанные с вторжением в Украину. Однако решение Renault возобновить производство получило поддержку французского правительства, которое является его основным акционером.

Напомним, что Renault владеет контрольным пакетом акций "АвтоВАЗ" с 2016 года, после того, как в 2007 году впервые инвестировала в быстрорастущий рынок. На российских предприятиях компании работают порядка 40 тысяч человек. В 2021 году "АвтоВАЗ" продал 350 тысяч автомобилей, получив прибыль до налогообложения для Renault в размере 186 млн евро, или около 12% его годовой выручки.

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Напомним, что коллаборация является частью ДНК французской компании. В годы Второй мировой войны на заводах Renault после оккупации фашистами продолжили выпуск грузовиков для нужд вермахта. За сотрудничество с нацистами после войны Луи Рено был арестован и отправлен в тюрьму, где он провел последние дни своей жизни.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault не хочет покидать российский рынок.

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