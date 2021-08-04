В Киеве заметили редкий кабриолет Opel 30-х годов

На столичных улицах замечен редкий кабриолет Opel 6 Cabrio 1935 года выпуска. Несмотря на солидный возраст, автомобиль прекрасно выглядит.

Все подробности узнавали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Чтобы поставить машину на учет, реставратору и коллекционеру Александру Исаеву пришлось преодолеть целый ряд бюрократических препон. В сервисном центре в Киеве машину отказались регистрировать, так как заводские VIN-таблички были зафиксированы современными заклепками.

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Александру пришлось отправлять запрос в представительство компании Opel в Германии. К счастью, через полтора месяца пришел официальный ответ, что автомобиль с таким VIN-номером действительно был изготовлен компанией Opel, а, чтобы больше никогда не возникало подобных вопросов, компания прислала соответствующий сертификат подлинности.

Opel 6 Cabrio оказался в Украине после войны и долгое время находилась в Одессе. В 1999 году машина переехала в Днепр, а в 2019 году ее приобрел Александр и привез в Киев. После регистрации автомобиль отправился на тщательную и кропотливую реставрацию. В процессе работы были удалены очаги коррозии по кузову, изготовлены новые бамперы, заказана оригинальная оптика, приборы и руль. Кроме того, машина получила тот же цвет кузова, который использовался для ее покраски в далеком 1935 году.

После реставрации Opel 6 Cabrio чувствует себя очень комфортно на дороге. Благодаря независимой подвеске типа Дюбонне автомобиль без особого труда преодолевает ямы, "лежачие полицейские" и прочие препятствия на своем пути. Под капотом модели располагается 2-литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 36 л.с. Для своего времени это была достаточно прогрессивная модель.

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