Уникальный Ford GT презентуют на фестивале в Калифорнии

Американская компания Ford представит на автомобильном фестивале в Калифорнии эксклюзивную версию суперкара Ford GT – 64 Heritage Edition. Новинка посвящена модели GT Prototype 1964 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Создание коллекционных версий в честь памятной даты или культовой модели – хороший способ заработать на историческом наследии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Например, в компании Ford разработали особую серию Heritage Edition для ценителей прошлого. Очередным примером стала версия суперкара Ford GT 64 Prototype Heritage Edition, которая отдает дань уважения оригинальному прототипу 1964 года.

Финальная шестая модель серии окрашена в цвет Wimbledon White, получил черный капот и широкую черную полосу, украсившую крышу и заднюю панель кузова. Также автомобиль щеголяет многочисленными иссиня-черными карбоновыми деталями: сплиттером, боковыми "юбками", стойками зеркал, воздуховодами моторного отсека, задним диффузоров и 20-дюймовыми дисками. Тормозные суппорты Brembo окрашены в контрастный серебристый цвет.

Салон богато украшен декоративными элементами из углепластика, а для отделки используется алькантара с серебристой прострочкой.

Прообраз новинки – прототип купе Ford GT был представлен в 1964 году на автошоу в Нью-Йорке. Из пяти изготовленных экземпляров только один уцелел до наших дней с первозданном виде.

Ford GT 64 Heritage Edition и прототип 1964 года будут представлены на стенде компании Ford на фестивале Monterey Car Week в Калифорнии.

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